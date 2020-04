CLOSE

Ana Cirré espera que después de la pandemia, la gente regrese a las calles siendo más reflexivas y consciente del daño que hemos hecho al planeta

Aunque nació en España, Ana vive en México desde hace 30 años, donde ha desarrollado una sobresaliente carrera. (Foto: Cortesia)

Varada en Canadá, donde permanece debido a la pandemia de Coronavirus que azota el mundo, la cantautora Ana Cirré ha aprovechado este tiempo para reflexionar y hacer un alto a su vida cotidiana .

“Las aerolíneas no tienen vuelos de regreso, vinimos el 15 de marzo para traer a nuestro hijo que va a estudiar en Canadá y ya no pudimos regresar, pero bueno, aprovechamos para darle el mantenimiento a la casa que tenemos, porque con el trabajo nunca se puede.

“Yo creo que esto nos está sirviendo a todos para hacer un alto, pensar, reflexionar, esto también nos está ayudando a muchas cosas, a fortalecer las relaciones humanas, a querernos a nosotros mismos, a amarnos”, expresó vía telefónica, la intérprete de éxitos como “Aunque no Estés”.

Hace más de medio año, Ana escribió el tema “Soy la Tierra”, canción que forma parte de su disco “Invencibles”, y que hoy refleja mucho de lo que está sucediendo con la pandemia.

“Surgió hace más de medio año, no fue escrita ahora, yo siempre digo que me considero como una cronista y estamos abusando de la madre tierra, ayer, por ejemplo, iba pasando por unos campos, con unos molinos altos y me visualizaba yo y decía ¿qué tantas cosas no le hemos hecho a la madre naturaleza?, creo que nos estamos haciendo más conciencia de que nuestra presencia ha afectado la madre naturaleza. En el jardín de la casa veo conejos, venados, se están acercando a un territorio que era de ellos, y estamos viendo el efecto que causa nuestra presencia, esto puede ser muy positivo, siempre y cuando sepamos hacer las cosas”, señaló.

