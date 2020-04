CLOSE

La cantante asegura que se le está “friendo el cerebro” con la tarea de sus hijos

Thalía no es amiga de la tecnología. (Foto: Sony Music)

Con su gran sentido del humor, la cantante Thalía quiso compartir con su público, la frustración que siente con el nuevo método por internet, que las escuelas están utilizando para que los niños estén al corriente de sus clases, ya que la tecnología no es lo suyo.

“Estoy un poco frustrada ahora mismo por mis hijos y el nuevo modo de aprendizaje por internet, que es un poco complicado para mí, tengo que imprimir muchos papeles para la escuela de los niños y de pronto la computadora y el teléfono móvil no hacen conexión, se conecta la printer de pronto al wifi y luego se desconecta, luego quiere imprimir, luego no, y yo ya no puedo más, porque se me está friendo el p.. cerebro”, expresó la actriz con un gran sonrisa, en un video compartido en sus redes sociales.

La cantante envió también un mensaje a todos los padres, que como ella están sufriendo con las tareas de sus hijos.

“Todos los padres y las madres, que están pasando por lo misma situación en la que yo me encuentro, besos gigantes, sí podemos”, indicó.

A los maestros les agradeció el tiempo que se toman, para seguir apoyando a los niños en esa cuarentena.

“Los amamos maestros”, puntualizó.

