Luego de que Christian Nodal fuera criticado por descartar una colaboración son Eduin Caz, líder del grupo Firme, Cristy Nodal tuvo que salir en defensa de su hijo.

Aunque actualmente Christian Nodal es uno de los cantautores más exitosos del regional mexicano, sigue siendo sencillo, aunque eso sí, muy claridoso, solo trabaja con los músicos que le gustan. (Foto: La Voz)

Tras las duras críticas que recibió Christian Nodal, de los fans de el Grupo Firme y de algunos de sus compañeros como Remy Valenzuela, por haber descartado una colaboración con Eduin Caz, la madre del cantante, Cristy Nodal, pidió una disculpa al líder de el Grupo Firme

“Admiro mucho su talento y los felicito por el éxito y hasta donde han llegado. Una de las cosas que más batallamos con Christian, es que no tiene filtros para decir lo que piensa, pero así como fue de sincero en decir que no le es de su agrado su música, también en defensa de mi hijo, son sinceras sus disculpas", escribió la madre del cantautor.

Cristy lamentó el comportamiento de su hijo, pero pidió a Eduin ver el lado positivo de esta controversia.

“Una cosa buena de toda esta controversia que se armó, es que tengo que felicitarlos a los dos. Están en primera plana en todos los medios amarillistas y hasta en los mejores programas de TV. Para los que no los conocen, ahora ya saben de Christian y Grupo Firme, así que muchachos ¡Jaquemate! Bien merecido", expresó.

Christian Nodal, antes que su madre, también se disculpó con Eduin y los fans de este.

"Soy muy crudo para decir, estoy muy güey pa' hablar, entonces, sinceramente, yo lo vi como desde el lado más personal, como músico, yo siempre he hecho música que a mí me guste y he hecho duetos con artistas que a mí me gustan y ya entendí que, pues, que hay maneras de decir las cosas o simplemente no decirlas y nada, los amo mucho, nunca fue mi intención ofenderlos", señaló Nodal.

