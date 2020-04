CLOSE

Jerry Bazúa lamenta no poder estar con su hijo Eros, a quien no ve, debido a que Paulina Rubio no se lo permite

Ante la negativa de Paulina Rubio, el cantante Gerardo Bazúa ha recurrido a ley para poder ver a su hijo Eros. (Foto: Televisa)

Desde hace algunos meses, Jerry Bazúa y Paulina Rubio enfrentan una batalla legal por la custodia de su hijo Eros, a quien el cantante no puede ver, debido a que “La Chica Dorada” se lo impide.

Durante una plática con su fans, el cantante aseguró que se siente triste, pues ahora por el Covid-19 los juzgados se encuentran cerrados y no ha habido ningún avance respecto al tema de la custodia de su hijo.

“Es una larga historia eso de mi hijo, luego sabrán noticias, tristemente. Uno siempre quiere hacer las cosas por las buenas, pero hay gente que no entiende”, expresó.

Para Jerry, sus hijos son el gran motor de su vida, por lo que lamenta no poder verlos.

“Yo no quiero tocar esos temas, yo solo quiero tirar buena energía y todo. Mis hijos son el gran motor de mi vida, gracias por el cariño, gracias por la buena vibra, yo soy una persona que soy creyente y todo lo dejo en manos de Dios, Dios es el que tiene la última palabra”, expresó.

Sobre Paulina Rubio, el cantante se limitó a desearle lo mejor.

“Le deseo todo lo mejor, amor y paz”, puntualizó.

