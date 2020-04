CLOSE

El actor aclaró que se encuentra bien de salud, luego de que una revista publicara que el actor tiene graves daños en sus órganos por el abuso de alcohol y medicamentos

Eduardo Yáñez tiene 59 años de edad y 40 de exitosa carrera histriónica, la serie “Sin miedo a la Verdad”, donde interpreta a un presidente de México, es su más reciente trabajo en televisión. (Foto: Televisa)

Ante la publicación de una revista que asegura que Eduardo Yáñez se encuentra mal de salud, debido al abuso de alcohol y medicamentos, como la cortisona, el actor desmintió la información y aseguró que está en su casa, sano y salvo.

“A todos los que están preocupados por mi salud, una vez más estás revistas que no tienen que vender e inventan algo, hacen su photoshop y sus jaladas... están hablando de que mi salud es crítica y etc., etc., y pues no, yo me encuentro muy bien aquí en casa, sano y salvo”, señaló a través de un video en sus redes sociales.

Aunque Eduardo nunca ha sido delgado, ciertamente nunca había lucido con tanto sobrepeso, por lo que en marzo pasado, ante el cuestionamiento de reporteros que hacen guardia en el aeropuerto de la Ciudad de México, se detuvo a explicarles de muy buena manera, que se automedicó, sin darse cuenta que el medicamento contenía cortisona, lo que le provocó subir de peso, sin embargo, al darse cuenta de su error, lo dejó, lamentando no haber ido a un especialista “por falta de tiempo”, además reconoció sonriente que la edad (59 años), comenzaba a pasarle factura.

En estos momentos, como muchísima gente en el mundo, el actor se encuentra en su casa, pasando la cuarentena por la pandemia de Coronavirus.

“Me encuentro en mi casa, guardando la cuarentena por indicaciones de todo mundo... nada más esperando que pase esta maldita cuarentena, que nos está matando a todos”, indicó.

A quienes han criticado al actor por su visible sobrepeso, Eduardo les envío bendiciones.

“Sigan las instrucciones que los medios de comunicación nos indican. Bendiciones para todos”, puntualizó el actor.

