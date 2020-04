View this post on Instagram

¡NO ME LO TOQUEN! Por este Hombre saco las garras... Tengo mas de 25 años de conocerlo!! ES MEXICANO! NO IMPORTA DONDE VIVA!! Ha dado su vida por hacernos felices con su trabajo, ha sacrificado a su propia familia por estar meses filmando o grabando para entretenernos con sus historias, lucha por el bienestar de los seres vivos, no tolera el maltrato ni l crueldad animal. Y ahora que el mundo está en una crisis y que en su país se están muriendo sus paisanos pide AYUDA para ellos y le tiran mierda??? Pues que clase de personas somos? Dónde está la empatía y el amor? Neta nos tenemos que callar cuando estamos viendo a seres sufrir y morir? GRACIAS EUGENIO DERBEZ!! @ederbez Por darle voz a quien no puede hablar!! Te amo! Te admiro y te bendigo amigo mío!🙏🏻💞👏🏻