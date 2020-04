CLOSE

La actriz Cynthia Alesco confirmó que se está divorciando del actor Mark Tacher, con quien se casó por el civil

Cynthia y Mark están en proceso de divorcio y aunque se dijo desde hace meses que la razón de su rompimiento fue la infidelidad y los problemas de carácter del actor, la verdad, solo ellos la saben. (Foto: La Voz)

Ante los rumores de que Mark Tacher y Cynthia Alesco estaban separados, la actriz confirmó que esto es cierto y no solo eso, sino que están en proceso de divorcio.

Habrá que recordar que la pareja contrajo matrimonio civil en 2019, en una ceremonia muy íntima, en la que trascendió solo hubo 15 amigos invitados. La boda religiosa, que se llevaría a cabo a fines de ese año, la fueron posponiendo, finalmente quedó cancelada.

“Me han preguntado mucho acerca de este tema, no, de hecho hoy cumplo un año de casada, pero no, la boda religiosa ya no se llevó a cabo”, expresó la actriz en sus redes sociales, durante una plática con sus seguidores.

Aunque desde enero de este año corrieron los rumores de que su separación se dio desde septiembre de 2019, supuestamente porque Mark le había sido infiel varias veces y tiene problemas de carácter, Cynthia no quiso entrar en detalles de su rompimiento, aunque dejó claro que se encuentra en vías de divorcio, cuando un fan le pidió que se casara con él.

“Nomás espera a que finalice mi divorcio”, expresó la actriz.

Por su parte, Mark aún no ha confirmado la noticia, ya que siempre ha evitado hablar de su vida privada.

Para el protagonista de “Operación Pacífico” este sería su segundo matrimonio fallido, ya que antes estuvo casado, igualmente por muy pocos meses, con la presentadora colombiana Mónica Fonseca.

