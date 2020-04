CLOSE

Como la mayoría de las personas durante esta pandemia, el cantante también tuvo que poner una pausa en su carrera.

Yahir disfruta al máximo su participación en el musical “Hoy no me Puedo Levantar”. (Foto: Prensa Danna/Cortesía)

Hiperactivo, entregado al máximo a la disciplina diaria del trabajo, Yahir extrema hoy precauciones en esta situación que se vive por la pandemia de coronavirus, respeta la cuarentena, pues lo más importante es cuidar la salud, y cuidar a los demás, pero aprovecha para disfrutar a su familia, en su natal Sonora, y espera con ansias que todo esto pase, para retomar la temporada de la obra teatral “Hoy no me Puedo Levantar” y proyectos musicales que tiene en pausa.

“Estoy tratando de estar aislado, disfrutando de estar con mis hijos, con la familia, a mis abuelos no los he visto, y a pesar de que cumplí años, no pude tener fiesta, pero ahorita lo importante es estar bien de salud”, explicó.

“Estoy esperando con ansias regresar a “Hoy no me Puedo Levantar”, regresar a trabajar duro con mi música, con mis canciones, estamos a punto de entrar al estudio, se atrasó, pero tenemos el proyecto que queremos ahí en puerta, pronto les platicaremos de qué se trata”, indicó.

A sus 41 años de edad, Yahir es un hombre disciplinado, entregado a sus hijos, al trabajo y al deporte. (Foto: Prensa Danna/Cortesía)

Al cantante también le emociona el participar en un programa un televisión, del que pronto dará a conocer más detalles.

“Tenemos un proyecto de televisión que para mí es uno de los más importantes en mi vida”, indicó.

Por ahora, el cantante pide a sus seguidores que se cuiden y tomen las medidas necesarias para estar bien de salud.

CONÓZCALO

El cantante sonorense, tiene ya muy avanzado un proyecto de televisión, que lo tiene muy ilusionado. (Foto: Prensa Danna/Cortesía)

Yahir

Nació un 21 de marzo

Formó parte de la primera generación de “La Academia”

En el 2003 lanza su primera producción homónima

Protagonizó la telenovela “Enamórate”, al lado de Martha Higareda

Tiene dos hijos

Actualmente protagoniza la puesta “Hoy no me Puedo levantar” al lado de Belinda

