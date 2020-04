CLOSE

Luego de que se activara la alerta Amber para reportar a la hija de Daniel Vázquez, ex integrante de OV7 como desaparecida, Mariana Ochoa explicó que la niña se encontraba con él.

Mariana Ochoa mostró su apoyo a Daniel Vázquez, su amigo y ex compañero de OV7, quien tiene problemas de custodia compartida, con la madre de su hija. (Foto: La Voz)

Tras activarse la alerta Amber para reportar a Regina, hija de Daniel Vázquez ex integrante de OV7 como desaparecida, la cantante Mariana Ochoa brindó su apoyo a su ex compañero, aclarando que la niña se encontraba con él y no desaparecida.

“La niña se encuentra con él y está bien. Lanzar una Alerta Amber va más allá de un pleito personal, es algo muy serio… hay que tomar conciencia de esto. Los invito a difundir este mensaje de que María Regina está a salvo y está con su papá”, expresó la cantante.

Por su parte, Daniel Vázquez quiso aclarar la situación y compartió lo que está sucediendo con la madre de su hija.

“ Estoy pasando un momento difícil y ante la ausencia de juzgados, donde llevo un juicio de custodia, expongo mi situación a la opinión publica, porfa, difundan”, comentó.

Aclaró que por seguridad de su hija, ella se encontraba con él resguardada, puesto que su madre presentaba síntomas de coronavirus.

“La mamá de Regi viajó a San Diego en pleno brote de pandemia de Covid-19, no solo fue eso, sino que al llegar me comparte que tiene todos los síntomas del Covid-19 para ese momento me dijo “no me entregues a Regina”, señaló.

Daniel explicó, a través de un video que difundió en sus redes sociales, que su hija padece autismo (la dejó ver por unos segundos), por lo que necesita cuidados especiales durante esta pandemia y él se los está dando, por lo que pidió a las autoridades que quiten esa alerta, porque la niña no está desaparecida.

