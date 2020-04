CLOSE

La conductora desde enero se encuentra en tratamiento para sobreponerse a una bacteria que le entró a su cuerpo.

Montserrat tiene tres meses con un padecimiento provocado por una bacteria. (Foto: La Voz)

El pasado 3 de enero, la conductora Montserrat Oliver empezó a tener síntomas parecidos al Covid-19, sin embargo, los doctores descartaron que estuviera contagiada.

“El 3 de enero me enfermé de una gripa muy fuerte, me dio mucha calentura, tos seca, todas esas cosas y nadie sabía qué era, no sabíamos ni del coronavirus, igual ni era, igual y sí fue y ni cuenta me di… estaba muy enferma y no se me quitaba”, explicó a través de su canal de YouTube.

Debido a que los malestares permanecían, la conductora se sometió a diferentes análisis, en donde los doctores le descubrieron una bacteria que pudo haber obtenido del aire acondicionado de los aviones.

“Me duró todo el tiempo… se me quitaba cuatro días y me volvía a sentir mal, se me quitaba y regresé a sentirme congestionada, con dolor de cabeza, escalofríos y dije: “ya estoy harta de esto, hágame análisis” y resulta que tengo una bacteria”, señaló.

Debido al coronavirus, la conductora ha preferido llevar el tratamiento desde su casa, para no acudir al hospital

“De la única manera en que me la pueden quitar es con un antibiótico muy fuerte en la vena, pero no me podían meter a los hospitales por el coronavirus, viene un enfermero todos los días, durante ocho días, a ponerme en la vena la inyección con el antibiótico".

Añadió que se está cuidando al máximo, debido a que intentó hacer sus actividades normales en casa y tuvo un problema con la sangre, por lo que la regañó el enfermero que la atiende y ya guarda el reposo debido.

