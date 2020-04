CLOSE

“Yo soy una ser humano y ya estoy hasta la madre”, asegura Alicia Machado

Alicia Machado asegura que todo lo que ha conseguido en 25 años en el medio artístico, ha sido producto de su trabajo. (Foto: La Voz)

Luego de que el periódico El Nacional de Venezuela, publicara una nota sobre Alicia Machado, la actriz explotó con la prensa de su país.

“El periódico El Nacional de Venezuela publicó una nota que sacaron de mis redes sociales de algunas cosas que he comentado. Ese comentario ha traído que yo me dé cuenta de que, desgraciadamente, mis propios paisanos insisten y continúan en seguir la tradición de ofenderme”, indicó.

Lamentó que sea en su país donde siempre se le critique y se le ataque.

“Yo me he vuelto un símbolo de que el venezolano me puede agredir, me puede decir lo que se dé la gana, difamar, me ponen barbaridades en las redes sociales ya estuvo señores. Mis redes sociales no están para que sea el inodoro de las frustraciones de mis paisanos. He mantenido mi vida privada, lo más privada que he podido y qué hay a mi alrededor nubes de insinuaciones”, indicó.

Pidió a los medios venezolanos que dejen de insultarla y atacarla.

“Yo soy una ser humano y ya estoy hasta la madre de verdad, de que siempre sea la prensa de mi país que busque la manera de agredirme. Llevo 25 años en un ambiente difícil y cada uno de los éxitos que he tenido y cada una de las cosas que he logrado las he logrado por mi trabajo no soy ni enchufada, ni prepago”, puntualizó.

