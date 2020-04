CLOSE

Sergio Mayer, agradecido de poder tener a su lado a su hija Antonia, quien se había quedado en Estados Unidos, en medio de la pandemia de coronavirus. (Foto: La Voz)

El cantante Sergio Mayer agradeció al consulado de México en San Diego, por todas las facilidades que le brindaron, para que su hija Antonia pudiera reunirse con su familia en México.

“Gracias, en especial, a @LopezCasarinJ por sus gestiones en el @ConsulMexSdi y al cónsul @carlos_glezgtez , por todas sus atenciones para que mi hija Antonia esté de regreso en casa, igual que numerosos connacionales que han logrado retornar al país frente a la pandemia #Covid_19”, escribió el diputado, actor y cantante.

Antes de reencontrarse con su hija, Sergio narró la angustia que sentía porque Antonia no podía cruzar la frontera, debido a que es menor de edad y él no podía ir por ella, puesto que solo se les está permitiendo cruzar a los ciudadanos americanos como medidas por la pandemia.

“Acabo de aterrizar en Tijuana. Qué barbaridad, no saben el problema. Aquí estoy en el CBX, que es justamente el puente por el que cruzas de Tijuana para salir a San Diego y negado el acceso. Completamente solo aquí, estamos esperando a ver si a mi hija la pueden cruzar también de allá para acá. Sigo en el aeropuerto, esperando. Ya hablaron con el director de CBX para ver si me pueden dar el acceso o hay alguien que puede recibir a mi hija del otro lado y me ayuden a cruzarla”, expresó el diputado.

Después de unos minutos de postear el video, donde se le veía en el aeropuerto de Tijuana, se pudo ver salir a su hija del puente y abrazar a su padre.

