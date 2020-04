CLOSE

La actriz puso en pausa una grabación que tenía, la cual podría ser la que de identificación a la serie que grabaría para Telemundo.

Dulce tiene pendiente el estreno de la cinta “Como Anillo al Dedo”, una comedia romántica, que protagoniza al lado de David Chocarro. (Foto: Cortesía Prensa Danna)

Preocupada por la situación que se vive en el mundo por el coronavirus, la cantante Dulce María llamó a la reflexión, para que cuando la pandemia pase, seamos más fuertes y más unidos.

“Es momento de cambiar, de reflexionar, de aprender y vamos a salir más fuertes de esto. Hay que mandar mucha luz, hay que aprovechar para crear, para leer, para meditar, hacer oración, mandar cosas bonitas a todos”, expresó.

Debido a las medidas que se han tomado en todo el mundo para evitar que el coronavirus se siga propagando, la también actriz puso en pausa una grabación que tenía, la cual podría ser la que de identificación a la serie que grabaría para Telemundo.

“En mi caso ,yo estaba grabando un proyecto que me tiene muy emocionada, pospusieron la grabaciones, al igual que han pospuesto muchos proyectos por seguridad, por no exponernos”, comentó.

La cantante invitó al público, a quedarse en casa, ya que es la manera más solidaria de contribuir a que el contagio se detenga.

“Aquí en México y muchos países, hay gente que no puede parar, que no puede quedarse en su casa, así que los que tenemos la gran oportunidad de quedarnos en casa. es importante, para que no estés propagando el virus a los demás, y de alguna forma, que sea lo menos posible este golpe a la salud en México”, puntualizó.

A la par de la serie que graba con Telemundo, que aún es una incógnita, este año la actriz tiene pendiente el estreno de “Como Anillo al Dedo”, una cinta de comedia romántica, que protagoniza al lado de David Chocarro.

CONÓZCALA

Aunque se dice que Dulce encabeza el elenco de la que será la segunda temporada de “Falsa Identidad”, para Telemundo, aún es una incógnita. (Foto: Cortesía Prensa Danna)

Dulce María

Nació un 6 de diciembre

Inició desde muy pequeña su carrera en comerciales

Trabajó de los programas “Plaza Sésamo” y “El Club de Gaby”

Formó parte del grupo Jeans

En el 2004, la actriz es invitada a participar en la telenovela “Rebelde”

A la par de la telenovela, surgió el grupo RBD, el cual sería un parteaguas en su carrera

Está casada con el productor Paco Álvarez

