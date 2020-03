CLOSE

A diferencia de otros actores, que buscan desprenderse de sus personajes, Maricela, está dispuesta a seguir interpretando a “La Felina”.

No se pueden perder a Maricela como “La Felina”, en 'La Doña' de lunes a viernes a las 9 p.m. Este/8 p.m. Centro por Telemundo. (Foto: Telemundo)

Si bien, “La Felina” cautivó al público de “El Señor de los Cielos”, Maricela González se siente privilegiada de que su personaje haya sido tomado en cuenta para la segunda temporada de “La Doña”, en donde trabaja al lado de Aracely Arámbula.

“Tenía curiosidad de cómo la gente iba a recibir este personaje en esta historia, el productor general me lo propuso, a través de Telemundo, y me pareció muy interesante y empezamos el proceso de la producción, el resultado fue bastante interesante”, expresó la actriz colombiana.

Maricela se siente muy orgullosa, ya que su buen trabajo en “El Señor de los Cielos” le encantó a Aracely Arámbula, hecho que finalmente le permitió llevar su personaje a la historia de “La Doña”.

“Aracely había tenido una participación en “El Señor de los Cielos” y llega preguntando por “La Felina” y a raíz de eso, se pensó en la participación del personaje en “La Doña”.

“Me gusta, disfruto lo que es el personaje, a la gente le gusta y no he pensado en alejarme, pero si me gusta prepararme para otros personajes, pero disfruto mucho interpretar a “La Felina”, indicó.

La actriz agradece trabajar con actores comprometidos como Aracely.

“Es una actriz profesional, que tiene muchos años de experiencia, es una persona que respeta su trabajo, respeta a sus compañeros y el guión”, comentó.

