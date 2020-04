CLOSE

Lucía Méndez recuerda con gran cariño a Selena en su 25 aniversario luctuoso

Lucía recibió siempre el cariño de Selena. (Foto: Cortesía)

Este 31 de marzo, se cumplen 25 años del asesinato de Selena, quien perdiera la vida a manos de Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans, por lo que la actriz Lucía Méndez, quiso compartir una anécdota que vivió con la cantante.

Lucía recordó cuando un día le habló su ex esposo, el productor Pedro Torres para pedirle un enorme favor: “que le prestara un vestido a Selena”, ya que estaba trabajando con ella, haciendo un comercial de una reconocida marca de refrescos.

Aunque Lucía no recuerda el año de aquella anécdota, y confiesa que en ese momento no estaba bien enterada de la carrera de Selena, sabía que si Pedro estaba trabajando con ella, debía ser alguien a quien el apreciara personalmente y admirara su trabajo, por lo que no dudó en dársela.

“Empezaba su carrera, no sé si era su primero, si segundo comercial de un refresco muy importante, y Pedro Torres estaba haciendo el comercial, me pidió un vestido muy, muy importante, para ponérselo a Selena... Me pidió que le regalara uno de mis vestidos, que inclusive me lo había regalado él”, indicó.

Debido al gran lazo que tenía con Pedro, Lucía decidió obsequiarle el vestido que Selena utilizó en el comercial.

“Así fue, se lo regalé, preciosa con el gran físico que siempre tuvo, muy linda y el comercial fue un éxito “, indicó.

Cuando Selena alcanzó la fama, no dudó en agradecerle a Lucía Méndez el gran gesto que tuvo con ella.

“Cuando ya fue una gran estrella me lo agradeció, yo me sentí muy contenta, muy bendecida de haber vivido un momento tan lindo con ella, cuando empezaba”, puntualizó.

