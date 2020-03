CLOSE

Como nunca antes, Belinda abrió su corazón y con lágrimas, expresó el dolor de ver lo sucede en el mundo a causa del coronavirus

Belinda asegura que nunca había estado tan preocupada en su vida, como ahora que sabe cuantas personas han muerto, a causa del coronavirus. (Foto: La Voz)

Conmovida por lo que está pasando en el mundo, la cantante Belinda, pidió a su público quedarse en casa.

“Nosotros no tenemos la infraestructura, no tenemos ni la mitad de lo que tienen otros países, cómo le vamos a hacer para ayudar a todas esas personas que necesitan asistencia médica urgente; ojalá que México no llegue a esa situación, por favor, quedémonos en casa, hagamos caso a lo que se nos está diciendo hagamos caso a las autoridades”, expresó la cantante.

Debido a que su abuela y su madre se encuentra en España, a la cantante le preocupa lo que les pueda pasar.

“Yo nunca había estado tan preocupada en la vida, no solo por mi papá, mi abuela, mi tío Pepe, que está en una casa de asistencia con otros viejitos y hoy nos informaron que a lo mejor tiene coronavirus. Me preocupa lo que veo en redes sociales, y yo nunca me meto con nadie, pero me parece que no es momento de pensar todo el día en ejercicio, todo el día enseñando nuestra rutinas o comidas, recetas, bailes o bromas del coronavirus, todos los memes, todas las bromas que hay, que la gente lo sube a redes sociales, necesitamos ser más conscientes de lo que está pasando en el mundo no es una broma esto, se están muriendo miles y miles de personas en el mundo y nosotros estamos subiendo cosas de risa, de bromas y de juegos, a mi no me da risa, a mi no me hace gracia no me nutre lo que veo”, indicó.

Lamentó que existan personas que estén dando recetas de comida, cuando en estos momentos, hay personas que no tienen para comer.

“Me nutre ver más las noticias de lo que está pasando, me nutre hablar con mi familia, me nutre más en pensar cómo puedo ayudar a las personas, hay que nutrirnos mental emocional y espiritualmente, no podemos estar presumiendo recetas de cocina a personas que no tienen qué comer, hay que ser más conscientes, reflexionar ver qué vamos a hacer para ayudar a los demás, cómo vamos seguir con nuestras vidas”, señaló.

Como nunca antes, la actriz abrió su corazón y con lágrimas, expresó el dolor de ver lo sucede en el mundo.

“Belinda es un ser humano igual que todos ustedes , Belinda siente, Belinda llora, Belinda sufre, la pasa muy mal. Yo también soy un ser humano como ustedes”, puntualizó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/03/30/esto-esta-matando-miles-y-miles-de-personas-belinda/5089555002/