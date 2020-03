CLOSE

La actriz confirmó que ella y su hija Fiona se encuentran contagiadas del COVID-19

Camila compartió con sus seguidores que ella y su hija Fiona, están contagiadas de coronavirus. (Foto: La Voz)

Hace unos días, Camila Sodi expresó que se puso en cuarentena voluntaria, porque convivió con un amigo que había dado positivo en la prueba de coronavirus, ahora, la actriz ha confirmado que ella y su hija Fiona, de 10 años de edad, están contagiadas.

“Empecé a tener todos los síntomas, todos, todos, todos…. Y luego mi hija se sintió muy mal, a ella sí le hicimos la prueba, porque tenía mucha fiebre y salió positiva, lo cual significa que yo también soy positiva”, expresó Camila Sodi.

Camila quiso compartir la noticia con sus seguidores, para ayudar a otras personas que presenten los síntomas.

“Si tienes 30 o menos y no tienes calentura así fuertísima y no sientes que no puedes respirar entonces por favor no te vayas a hacer la prueba, no vayas a los hospitales, quédate en tu casa, toma mucha agua. Si tienen niños, los niños se recuperan mucho más rápido, también mucha agua, mucho descanso” expresó.

Indicó, que otros de los síntomas además de tos, y fiebre es tener dolores de estómago.

“Algunos tienen fiebre y otros febrícula nada más. Yo nunca subí de los 37 grados y dolores de panza, eso mucha gente no sabe, la panza está como revuelta con mucho gas, y la boca seca”, comentó.

Tras dar la noticia, la actriz pidió a su público que se cuide y no salga de casa.

“Es un momento donde tenemos que tomarnos más ligera la vida y hacernos sonreír los unos a los otros. Guárdense en sus casitas, quiero que todos estén sanos, dentro de lo que cabe”, puntualizó.

