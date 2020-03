CLOSE Ana de la Reguera confesó que debido a que viajó por trabajo, en medio de la pandemia, se comportaba como si estuviera contagiada de Covid-19 . La Voz

La actriz Ana de la Reguera expresó, a través de un video, que debido a que viajó por trabajo, cuando la OMS declaró el brote del coronavirus como pandemia, le preocupaba que en algunos de sus vuelos, hubiera podido contagiarse.

“Estuve viajando la semana anterior por motivos de promoción, estaba yo viajando antes de que sucediera todo esto, y entonces me fue tomando en el camino, fue muy angustiante para mí, lo que hice fue actuar como si yo trajera el virus, porque me sentía muy responsable de estar viajando tanto, tomé como cinco aviones, pero afortunadamente, no me dio nada”, comentó.

A cada lugar que llegaba, la actriz guardaba su distancia de la gente, comportándose como si estuviera contagiada.

“Yo me comportaba como si trajera este virus, no me acercaba a la gente, me lavaba las manos, todas las acciones que nos piden hacer, así que espero que hagan lo mismo y se queden en su casa”, indicó.

Aunque lleva pocos días el pedido de sana distancia y el no salir de casa, la actriz invitó al público a cumplirlo, para evitar contagios.

“No me dio nada, estoy bien, creo, porque llevo una semana, y por eso me encerré para no poner a nadie más en riesgo “, puntualizó.

