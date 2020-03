CLOSE

Aquí hay lista de cosas en internet para hacer en casa mientras se pasa la cuarentena.

Si se tiene una conexión a Internet, hay un mundo de cosas gratuitas que se puede hacer en el hogar. (Foto: ARUN SANKAR, AFP/Getty Images)

Pareciera que hace ya un año que palabras como "autoaislamiento", "distanciamiento social" y "cuarentena", hubieran entrado en el vocabulario diario de las personas, en lugar de su utilización de apenas unas semanas.

Aquellos que tienen la suerte de poder quedarse en casa y practicar el distanciamiento social para desacelerar la propagación del nuevo coronavirus, podrían eventualmente llegar a perderse de algunas las cosas divertidas que se pueden hacer.

Pero si se tiene una conexión a Internet, hay un mundo de cosas gratuitas que se puede hacer en el hogar. Las opciones incluyen entrenamientos, conciertos, libros y visitas a museos. Si se desea mantener conectado con las empresas locales, las tiendas y restaurantes del área de Phoenix le entregarán sus productos o servicios, muchos de ellos con envío gratis o con algún descuento.

Ver películas gratis

No tiene que comprar una suscripción de transmisión para ver películas en internet. La Biblioteca Pública de Phoenix tiene una selección de películas disponibles para ver, ofrecidas para aquellas personas que cuenten con una tarjeta de biblioteca y una cuenta en línea. Éxitos como "Django Unchained", "The Girl With the Dragon Tattoo" y "Silver Linings Playbook" se encuentran entre los títulos disponibles.

Mirar una obra gratuita

Los usuarios de Instagram pueden ver una producción de Hampstead Theatre de forma gratuita en IGTV. A partir de las 3 a.m. del lunes 23 de marzo, "I and You" estará disponible para ver durante una semana. Protagonizada por Maisie Williams ("Juego de tronos") y Zach Wyatt, la obra se centra en dos estudiantes de secundaria que completan un proyecto de poesía. Recomendado para mayores de 14 años.

Disfrute de un concierto gratis

No es necesario esperar en una línea virtual en el sitio de internet de Ticketmaster, para ver los conciertos acústicos de los artistas pop más importantes de la actualidad. La serie de conciertos "Together, At Home" de la Organización Mundial de la Salud y Global Citizen ha presentado a Chris Martin de Coldplay, John Legend, Niall Horan, Charlie Puth y Common en Instagram Live.

Visite el sitio de internet de Global Citizen para las próximas presentaciones.

¿Compras por internet? Vuélvase apoyador local

Si está comprando mientras está en cuarentena, ¿por qué no apoyar a las empresas locales, muchas de las cuales sufren financieramente por la pandemia?

Algunas tiendas del área metropolitana de Phoenix están ofreciendo incentivos tales como ventas de ofertas en sus cuentas de redes sociales y tarjetas de regalo con descuento. A partir del viernes por la noche, Gather estaba ofreciendo envío gratuito dentro de los Estados Unidos Continentales. Hay que seguir las redes sociales de sus tiendas favoritas para obtener actualizaciones. Y como los restaurantes se ven obligados a cerrar sus comedores, hay numerosas opciones de entrega disponibles.

Aquí hay una lista de restaurantes que ofrecen promociones (no todos hacen entregas). Para nuestros suscriptores, aquí están las recomendaciones del crítico de alimentos Dominic Armato sobre qué pedir.

Entrenamientos gratis

Los gimnasios están cerrados en Phoenix y los fanáticos del entrenamiento han tenido que improvisar entrenamientos en casa.

Muchos gimnasios organizan entrenamientos en sus sitios de internet, y varios no requieren accesorios o equipos.

Planet Fitness ofrece clases de entrenamiento gratuitas de 20 minutos en su página de Facebook a las 4 p.m. diariamente. Si no puede unirse en vivo, puede encontrar clases pasadas en la pestaña de videos. Anytime Fitness Studio en Chandler está organizando sesiones de Facebook Live HIIT dos veces al día.

Pedir prestado un libro electrónico

No puede pedir prestado un libro físico en su biblioteca local por ahora, pero si tiene un lector electrónico y una tarjeta de la Biblioteca Phoenix, puede pedir prestados libros para descargar.

Explore las colecciones de eLibrary en busca de libros, audiolibros e incluso música para pasar el tiempo en cuarentena.

Además, Audible ha puesto a disposición varios audiolibros para transmitir de forma gratuita "mientras las escuelas estén cerradas".

Haga un recorrido virtual por el museo

Explore museos locales o internacionales a través de visitas virtuales. Puedes ver el interior del Palacio de Versalles, el Museo Nacional de Tokio y la Institución Smithsonian (incluido el Museo Nacional de Historia Natural).

Las colecciones del Phoenix Art Museum, que abarcan fotografía, arte contemporáneo y diseño de moda, también están disponibles para explorar en inglés y español.

