La actriz crítica a AMLO por invitar a al gente a salir en medio de una crisis mundial por el COVID-19

Thalía no se quedó callada. (Foto: Sony Music)

Justo en víspera de que la Organización Mundial de la Salud, declarara a México en Fase 2 por la pandemia de Coronavirus, Thalía criticó severamente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en un video emitido apenas el domingo pasado, invitaba a los mexicanos a salir a las calles e ir a los restaurantes con la familia, mientras en otros países las personas guardan cuarentena, y México mismo estaba en Fase 1.

“No, no está bien agruparnos, no está bien salir congregados, no está bien salir… los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos… no debemos salir, porque no sabemos si estamos infectados o no, por lo tanto podemos seguir propagando el virus, sin ni siquiera saberlo”, indicó.

En este tiempo, la cantante había evitado emitir su opinión contra el mandatario, pero esta vez no se pudo aguantar.

“Siempre me he mantenido al margen de la política, pero esto rebasa el sentido común, en estos momentos tan cruciales para mi amado país”, indicó.

La cantante y actriz pidió a la gente que recuerden, que pueden estar contagiados de coronavirus y presentar signos hasta los 14 días.

“Puedes tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas, pero también hay personas que están infectadas, y no van a desarrollar síntomas visibles, entonces, pues se ponen en peligro a las personas con un sistema inmunológico bajo”, indicó.

Esta mañana, ya declarada la Fase 2, el gobierno de México, anunció medidas restrictivas, sin ser obligatorias, ni prohibitivas, en las que llamó a la población a tomar sana distancia, mantenerse en su casa y cuidar a los adultos mayores.

