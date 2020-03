CLOSE

Los museos están cerrados, y las organizaciones de danza, teatro y música, se han visto obligadas a sufrir grandes problemas de reprogramación.

Heard Museum (Foto: Melissa Fossum, The Republic | La Voz)

READ IN ENGLISH

En todo el área metropolitana de Phoenix se han pospuesto o cancelado docenas de conciertos y eventos, buscando combatir la propagación del nuevo coronavirus.

Los eventos locales de arte y las compañías de espectáculos del Valle están en el mismo barco. Los museos están cerrados, y las organizaciones de danza, teatro y música, se han visto obligadas a sufrir grandes problemas de reprogramación. Muchos locales intentaron permanecer abiertos mientras aumentaban sus estándares de saneamiento, pero los eventos mundiale han superado esos esfuerzos.

Así es como los museos y lugares de exhibición de arte en todo el área metropolitana de Phoenix, están respondiendo a la pandemia del coronavirus.

Alwun House

La galería está cerrada y los eventos se han pospuesto hasta abril.

Detalles: 602-253-7967, alwunhouse.org.

Arizona Museum of Natural History

El museo de Mesa cerró indefinidamente desde el 17 de marzo de 2020, según un comunicado de la ciudad.

Detalles: 480-644-2230, arizonamuseumofnaturalhistory.org.

Arizona Broadway Theatre

El teatro está suspendiendo su programación. Aquí está su horario revisado a partir del pasado 16 de marzo:

"Chicago": En pausa hasta el martes 31 de marzo. Se anunciarán nuevas fechas en mayo.

"La Cage aux Folles" en el Centro de Teatro Herberger: Cancelado.

"Mirage: Visions of Fleetwood Mac": Cancelado.

"El 25º Concurso Anual de Ortografía del Condado Putnam": Pospuesto; Se anunciarán fechas futuras.

"Moody Blues - Go Now!": Cancelado.

Cabaret After Dark: cancelado.

Brunch dominical en el Encore: Cancelado.

"Piano Men - Generaciones": Cancelado.

Las personas que tengan boletos serán contactados sobre sus opciones. Los clientes pueden donar el valor de sus entradas al teatro, para una organización sin fines de lucro, o depositarlas en la cuenta para la dirección de correo electrónico de ABT en el futuro tickets@azbroadway.org

Detalles: 623-776-8400, azbroadway.org

Arizona Opera

La producción de Ópera de Arizona denominada "Ariadne auf Naxos" ha sido cancelada, junto con numerosos otros eventos programados hasta mediados de abril. Aquellos que compraron boletos para "Ariadne auf Naxos" deben llamar a la taquilla de Phoenix al 602-266-7464 o enviar un correo electrónico a boxoffice@azopera.org para conocer sus opciones.

Detalles: azopera.org.

Arizona Science Center

Arizona Science Center (Foto: Handout, Handout, Arizona Science Center)

El Centro de Ciencias de Arizona anunció su cierre hasta el 5 de abril. Suspende "todas las operaciones, servicios de divulgación pública y eventos públicos debido a preocupaciones de salud pública sobre COVID-19".

El centro creó una página para informar a las familias sobre la ciencia alrededor del COVID-19, que es causada por el coronavirus.

Detalles: 602-716-2000, azscience.org

Arizona Theatre Company

Arizona Theatre Company ha pospuesto dos de sus actuaciones a nuevas temporadas.

"¡Mujeres en peligro!" será el primer show de la temporada 2020-21 y tocará en conjunto con el previamente anunciado "My 80 Year Old Boyfriend". "The Legend of Georgia McBride" será el primer show de la temporada 2021-22 ", anunció el teatro en un comunicado.

Aquellos que ya compraron boletos pueden intercambiarlos para futuras presentaciones o donar el costo a ATC.

Detalles: 602-256-6995, arizonatheatre.org.

Artlink's Art Detour

El Art Detour anual de Artlink estabá programado para realizarse del 19 al 23 de marzo con galerías y otros espacios de arte abiertos a los visitantes.

Un comunicado publicado el 13 de marzo dijo que varios elementos del evento han sido cancelados, incluyendo la Gala Art d'Core, el Simposio Creative City, el tranvía Grand Avenue y los recorridos por los estudios. Varias galerías también han cancelado sus eventos.

Art d'Core, la exposición de obras de miembros del Artlink Artist Council que han colaborado con artistas locales, se exhibirá al público en la sede de Artlink's Park Central, así como en línea en una galería virtual. El horario de exposición es; 1-5 p.m. 25 al 28 de marzo.

Para obtener la lista de eventos más actualizada, consulte el calendario de eventos de Artlink.

ASU Gammage

ASU Gammage dice que está siguiendo las pautas de la Universidad Estatal de Arizona con respecto al coronavirus. Los eventos hasta el 2 de abril, incluidos tres espectáculos de la Escuela de Música de ASU, han sido cancelados. Para conocer el estado más actualizado de todos los espectáculos consulte el calendario de eventos.

Detalles: 480-965-3434, asugammage.com.

Arizona Ballet

El Ballet de Arizona ha cancelado todas las presentaciones de "All Balanchine" en el Symphony Hall del 7 al 10 de mayo y "The Four Seasons" en el Desert Botanical Garden del 19 de mayo al 6 de junio. Los clientes con boletos pueden llamar al 602-381-1096 o enviar un correo electrónico a boxoffice @ balletaz. org para conocer sus opciones.

Detalles: 602-381-0184, balletaz.org.

Black Theatre Troupe

Las presentaciones de marzo y abril de Black Theatre Troupe de "Sistas! The Musical" en el Centro de Artes Escénicas Helen K. Mason se han reprogramado del 15 al 31 de mayo. Los dueños de entradas pueden usarlas para las actuaciones de mayo.

Detalles: 602-258-8129, new-wp.blacktheatretroupe.org,

Children's Museum of Phoenix

Children's Museum of Phoenix (Foto: The Republic)

El museo permanecerá cerrado hasta finales de marzo.

"El Museo de los Niños de Phoenix está cerrando temporalmente para ayudar a detener la propagación del coronavirus (COVID-19)", anunció el museo desde el 13 de marzo. "El museo continuará monitoreando la situación que evoluciona rápidamente y reevaluará esta decisión semanalmente."

Los boletos precomprados serán respetados cuando el museo vuelva a abrir.

Detalles: 602-253-0501, childrensmuseumofphoenix.org.

Edna Vihel Arts Center

El centro de artes en Tempe está cerrado hasta el 27 de marzo y la mayoría de las clases y programas se han cancelado hasta el 30 de abril. Hay que comunicarse con el centro para obtener información sobre eventos específicos.

Detalles: 480-350-5287, tempe.gov.

Heard Museum

El Museo Heard permanecerá cerrado hasta el 5 de abril.

"Este cierre incluye el horario regular del museo, los terrenos del museo, todos los eventos y programas públicos y privados, el Courtyard Café y las tiendas Cantina y Heard Museum", anunció el museo en un comunicado en su sitio de internet.

Los eventos cancelados incluyen la puesta en escena del 21 de marzo y la serie de películas, museo de yoga el 28 de marzo y primer viernes el 3 de abril. La exhibición y ventas de arte para estudiantes indios estadounidenses se reprogramó para el 24 y 27 de abril.

No hay tarifas de cambio de boletos, y la entrada prepaga y los pases se pueden usar en una visita futura.

Detalles: 602-252-8840, hear.org.

Herberger Theater Center

Algunas programaciones en el Herberger Theatre Center por las compañías residentes Arizona Broadway Theatre, Arizona Opera, Arizona Theatre Company, Childsplay Theatre e iTheatre Collaborative han sido canceladas o pospuestas hasta abril. Los shows cancelados y pospuestos incluyen:

"La Cage aux Folles"

"Bits ‘N Pieces"

"My Son The Waiter, A Jewish Tragedy"

"I’ll Eat You Last, A Chat with Sue Mengers"

Performance Discoveries

"Circus Circus" First Friday

"Suzette Who Set to Sea"

"American Voices"

"Themes & Variations – We’ll Take Manhattan"

"Kentucky Derby"

Detalles: herbergertheater.org.

i.d.e.a. Museo

El museo de arte y actividades para niños en Mesa, se cerró indefinidamente a partir del martes 17 de marzo. Visite el sitio web para obtener actualizaciones.

Detalles: 480-644-2468, ideaMuseum.org.

Mesa Arts Center

Mesa Arts Center (Foto: Slaven Gujic)

El 15 de marzo, Mesa anunció el cierre de todos los museos de la ciudad: Arizona Museum of Natural History, i.d.e.a. Museo y Museo de Arte Contemporáneo de Mesa. Aquí está la declaración de la ciudad:

"Los museos siempre cierran los lunes y permanecerán cerrados al público a partir del martes 17 de marzo de 2020, hasta nuevo aviso.

"Mesa Arts Center también está cerrado para toda participación pública, incluida la suspensión de eventos, programas de teatro y clases de estudio. La situación será monitoreada y actualizada regularmente, ajustando o extendiendo según sea necesario en respuesta a la situación. Detalles para el campus de Mesa Arts Center :

"Los teatros están cerrados a partir del lunes 16 de marzo y continúan hasta el domingo 29 de marzo. Toda la programación de teatro programada para ese horario ha sido cancelada o pospuesta.

"Las clases y talleres de la segunda sesión de Art Studios también se suspendieron a partir del lunes 16 de marzo y continuarán hasta el 12 de abril.

"Los eventos y programas públicos presentados por Mesa Arts Center que fueron programados para las próximas dos semanas también han sido cancelados o pospuestos.

"El Museo de Arte Contemporáneo de Mesa está cerrado a partir del martes 17 de marzo".

La declaración dice que el personal de servicio al cliente estará disponible por teléfono para responder preguntas o atender las necesidades de los clientes, y que el sitio de internet de cada museo se actualizará según sea necesario. Se contactará a las personas que tengan entradas para espectáculos o que hayan pagado las tarifas de inscripción de clase sobre sus opciones.

Detalles: 480-644-650, mesaartscenter.com.

Musical Instrument Museum

Todos los eventos, programas y recorridos han sido cancelados, pero las galerías permanecerán abiertas durante el horario comercial normal.

"Actualmente no hay planes para alterar las horas del museo", dijo el museo en un comunicado. "

Las presentaciones en el MIM's Music Theatre se cancelan hasta el 6 de abril, al igual que todas las giras y las clases de MIMkids. Los programas públicos, los recorridos de orientación, las demostraciones y las galerías Experience y Encore, están cerradas indefinidamente.

Las precauciones de salud incluyen desinfectar áreas de alto contacto, ofrecer más estaciones de desinfección de manos y agregar medidas de seguridad alimentaria y saneamiento en el café.

Aquellos que deseen abordar inquietudes específicas o solicitar un reembolso por un boleto precomprado debido a la enfermedad pueden enviar un correo electrónico a guestservice@MIM.org o llamar al 480-478-6000.

Detalles: 480-478-6000, mim.org.

Phoenix Art Museum

Phoenix Art Museum (Foto: Museo de Arte de Phoenix)

Las "galerías, locales comerciales, la Biblioteca de Investigación de Arte del Limón y otros espacios físicos" del Museo de Arte de Phoenix estarán cerrados hasta el 6 de abril, según un comunicado en el sitio web del museo, y las colecciones eventualmente estarán disponibles en línea.

El restaurante independiente del museo, Palette, está considerando un horario reducido.

Los miembros y donantes que tengan entradas para eventos privados pueden esperar una llamada o un correo electrónico del museo con respecto a las cancelaciones. Los boletos serán reembolsados automáticamente dentro de los 10 días hábiles, dijo el museo. La admisión comprada por adelantado para una fecha específica también se puede transferir a un momento posterior o se puede reembolsar.

Detalles: 602-257-1880, phxart.org.

Phoenix Symphony

Phoenix Symphony ha cancelado sus actuaciones en el Symphony Hall por el resto de marzo. Estos incluyen "Disney in Concert" y "Debussy, Ravel y Prokofiev".

Los clientes pueden:

Intercambiar tickets para una presentación futura, según disponibilidad.

Done a un amigo, familiar o de regreso a la sinfonía.

Aplicar el valor de los boletos a su cuenta para uso futuro.

Los titulares de boletos pueden llamar al 602-495-1999 de 9 a.m. a 5 p.m. De lunes a viernes para reprogramar la ayuda.

Detalles: 602-495-1999, phoenixsymphony.org.

Scottsdale Center for the Performing Arts

El Centro de Artes Escénicas de Scottsdale permanecerá cerrado durante dos semanas o hasta nuevo aviso. La lista completa de eventos afectados está en su sitio web.

Pospuesto: "With a Song in My Heart, a Tribute to Doris Day,".

"With a Song in My Heart, a Tribute to Doris Day,". Cancelado: “Spanish Brass with Chano Domínguez and José Moreno”.

“Spanish Brass with Chano Domínguez and José Moreno”. Cancelado: "Paris! The Show".

"Paris! The Show". Aplazado: Jazz Lounge: Charles Lewis Quartet con Alice Tatum, 29 de marzo.

Jazz Lounge: Charles Lewis Quartet con Alice Tatum, 29 de marzo. Cancelado: Día Internacional del Jazz de Arizona, 4 de abril.

Día Internacional del Jazz de Arizona, 4 de abril. Aplazado: Marc Cohn, 15 de abril.

Marc Cohn, 15 de abril. Cancelado: Festival Culinario de Scottsdale, 18 de abril.

Detalles: 480-499-8587, scottsdaleperformingarts.org.

Scottsdale Museum of Contemporary Art

Está programado que el museo vuelva a abrir el 5 de abril, sujeto a cambios. Los eventos cancelados o pospuestos incluyen:

Cancelado: Spun Chair Nights @SMoCA, hasta el 4 de abril.

Spun Chair Nights @SMoCA, hasta el 4 de abril. Pospuesto : 4 de abril @SMoCA, 4 de abril.

: 4 de abril @SMoCA, 4 de abril. Cancelado: SMoCA en el estudio con Fausto Fernández, 4 de abril.

Detalles: 480-874-4666, smoca.org.

Southwest Shakespeare

Desde el 13 de marzo, Southwest Shakespeare anunció que pospuso su producción de "Hudson" en el Madison Center for the Performing Arts, que estaba programado para los días 9 y 25 de abril. Según una publicación de Instagram, se reprogramará para octubre.

La compañía dice que contactará a los titulares de boletos para discutir las opciones.

Detalles: 480-435-6868, swshakespeare.org.

Tempe Center for the Arts

Todos los eventos en el centro se cancelan hasta el 30 de abril. Entre otros espectáculos que incluyen el concierto de Joan Osborne / The Weepies el 4 de abril, el final de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Tempe el 6 de abril y Tito Puente Jr. con el Rico Monaco Band el 18 de abril.

Según el sitio web de TCA, "Los clientes con boletos para eventos cancelados recibirán reembolsos completos. Los clientes con boletos para eventos que hayan sido pospuestos recibirán más información por correo electrónico. Comuníquese con la taquilla al 480-350-2822 ext. 2, o en la taquilla @ tempecenterforthearts.com con cualquier pregunta ".

Detalles: 480-350-2822, tempecenterforthearts.com.

Tempe History Museum

El museo permanecerá cerrado hasta el 27 de marzo y la mayoría de las clases y programas se cancelaron hasta el 30 de abril. Consulte tempe.gov/coronavirus para obtener actualizaciones.

Detalles: 480-350-5100, tempe.gov.

ValleyYouth Theatre

"Estamos siguiendo el ejemplo de Broadway y otros lugares al anunciar un intermedio preventivo de nuestros programas", anunció Valley Youth Theatre en su sitio de internet desde el 13 de marzo.

Las cancelaciones incluyen el campamento de vacaciones de primavera y la próxima producción de "Dear Edwina". La compañía emitirá una actualización sobre el estado de otros eventos a finales de marzo.

Aquellos que hayan pagado la inscripción al campamento (correo electrónico education@vyt.com) o hayan comprado boletos para "Dear Edwina" (correo electrónico boxoffice@vyt.com) pueden donar todo o parte del monto al teatro, obtener un crédito para una compra futura o solicitar un reembolso.

Detalles: 602-253-8188, vyt.com

Traducción Alfredo García

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/03/24/museos-en-phoenix-lo-que-esta-abierto-cerrado-o-cancelado/2912465001/