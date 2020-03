CLOSE Ben Affleck stars as a reluctant basketball coach who struggles with addiction in director Gavin O'Connor's "The Way Back." USA TODAY

Si se necesita una opción para no pensar en las epidemias virales, se debe consultar esta clasificación de las 20 mejores películas de baloncesto de todos los tiempos.

El March Madness (la etapa de finales del básquetbol universitario estadounidense) tiene un significado completamente nuevo en el 2020.

En este momento, en un mundo ideal, los adictos al baloncesto estarían llenando los lugares de los torneos de la NCAA y esperando no ser arrestados en la “locura de marzo”. Pero el evento universitario anual se canceló y la NBA suspendió su temporada con varios jugadores que dieron positivo al contagiarse por el coronavirus.

No todo está perdido para aquellos con sueños de lanzar la pelota al aro, porque hay un montón de películas de baloncesto para ver.

Las historias de baloncesto de Underdog son como una comida reconfortante, y hay casi un salón de la fama de entrenadores inspiradores: el último, es el problemático ex jugador estelar del actor Ben Affleck, quien necesita la redención en el drama "The Way Back".

Si se necesita una opción para no pensar en las epidemias virales, se debe consultar esta clasificación de las 20 mejores películas de baloncesto de todos los tiempos. (Aunque filmes como "The Air Up There", "Eddie", "Juwanna Mann", "Like Mike" y otros, simplemente no tienen lo adecuado para formar parte de la alineación inicial).

20. 'Blue Chips' (1994)

Los entrenadores competidores Pete Bell (Nick Nolte, derecha) y Bobby Knight se dan la mano en "Blue Chips". (Foto: BOB GREENE/PARAMOUNT)

Los bugabos del baloncesto universitario, desde los juegos de azar hasta la corrupción y los pagos ilegales para los atletas, son parte del libro de jugadas para el drama del director William Friedkin ("El exorcista"). Nick Nolte es el entrenador irascible de la Western University basado en el personaje de Bobby Knight (quien también hace una aparición), mientras que los coprotagonistas Shaquille O’Neal y Penny Hardaway, le otorgan a la película una credibilidad seria.

19. 'Cornbread, Earl and Me' (1975)

Es un viaje para ver a un adolescente, Laurence Fishburne, hacer su debut cinematográfico en este drama protagonizado por Jamaal Wilkes de la NBA como Cornbread, un talento desgarbado y de buen corazón que es el gran hombre popular de su vecindario en el camino hacia una carrera universitaria. La tragedia involucra a policías y a un hombre inocente, y los residentes quieren justicia en una película retro que todavía se siente vigente.

18. 'Glory Road' (2006)

Derek Luke (derecha) interpreta al armador de Texas Western Bobby Joe Hill en el drama de época "Glory Road". (Foto: FRANK CONNOR/DISNEY)

La historia de cómo el entrenador del Oeste de Texas, Don Haskins (Josh Lucas) llevó una alineación inicial completamente negra, la primera en la historia de la NCAA, a un título de campeonato en 1966 contra el poderoso Kentucky blanco, es una inspiración obvia para una historia inspiradora en la gran pantalla. . Claro, parece predecible, pero aún funciona gracias a la destacada acción de baloncesto y las fuertes actuaciones de Lucas y Derek Luke.

17. ‘Forget Paris' (1995)

Billy Crystal interpreta al ingenioso árbitro de la NBA Mickey Gordon en la comedia romántica "Forget Paris". (Foto: BRUCE MCBROOM/CASTLE ROCK ENTERTAINMENT)

Billy Crystal dirige y protagoniza esta comedia romántica, actuando como un árbitro de la NBA que lleva las cenizas de su padre recientemente fallecido a Francia y se enamora de una empleada de la aerolínea (Debra Winger). Su relación atraviesa altibajos, pero lo mejor es en la cancha, donde Crystal llega a interactuar con una variedad de íconos del baloncesto, incluidos Kareem Abdul-Jabbar e Isiah Thomas.

16. 'The Basketball Diaries' (1995)

Leonardo DiCaprio interpreta a un jugador de baloncesto de secundaria que se involucra en drogas y crimen en "The Basketball Diaries". (Foto: JOHN CLIFFORD/NEW LINE CINEMA)

Un escuálido Leonardo DiCaprio lidera la película biográfica, como el hoopster de la escuela secundaria y el escritor incipiente Jim Carroll, cuya vida se arruina cuando se ve envuelto en drogas y crimen. El melodrama es bastante exagerado, aunque el elenco es de primera categoría, incluyendo a Mark Wahlberg como uno de los amigos de mal comportamiento de Jim y a Ernie Hudson, como un tipo amable que trata de aliarse con Jim.

15. 'Above the Rim' (1994)

Una gran cantidad de drama persigue a Duane Martin como un estudiante de último año de secundaria en la ciudad de Nueva York, que mientras espera saber si jugará en Georgetown, queda atrapado en lo que sucede entre una ex estrella (León) y un traficante de drogas (Tupac Shakur). Las escenas de baloncesto son sólidas, y Shakur es especialmente bueno como el maloso de la película.

14. 'The Fish That Saved Pittsburgh' (1979)

James Bond III (extremo izquierdo) es el pelotero, Julius Irving es la estrella y Stockard Channing es el astrólogo detrás de un exitoso grupo de inadaptados en "The Fish That Saved Pittsburgh". (Foto: EVERETT COLLECTION)

La leyenda de los Philadelphia 76ers, "Dr. J ”Julius Erving, encabeza esta delicia de producción como Moses Guthrie, estrella de los humildes pitones de Pittsburgh. El equipo comienza una carrera por el campeonato cuando un astrólogo (Stockard Channing) lanza la idea descabellada al propietario (Jonathan Winters) de que Moisés debería tener solo compañeros de equipo del signo Piscis. Solo en el cine.

13. 'O' (2001)

Mekhi Phifer es una estrella de la escuela secundaria que se convierte en el blanco de la venganza celosa de su compañero de equipo y su mejor amigo en "O", una reinvención moderna de "Othello" de Shakespeare. (Foto: BOB BASHA/LIONSGATE FILMS)

El intenso drama adolescente de Tim Blake Nelson, es una reinvención moderna decentemente efectiva del "Otelo" de Shakespeare. Mekhi Phifer es el talentoso jugador estrella Odin, cuyo brillante futuro y relación con la joven Desi (Julia Stiles) están en riesgo gracias a las maquinaciones sombrías y celosas de Hugo (Josh Hartnett).

12. 'Uncle Drew' (2018)

Kyrie Irving interpreta a una vieja leyenda del streetball que educa a la nueva generación en "Uncle Drew". (Foto: QUANTRELL D. COLBERT)

Resulta que poner a un grupo de jugadores profesionales en canas y maquillaje de vejez es algo gracioso. Kyrie Irving brilla en la comedia conmovedora como el personaje del título filosófico (que tiene algunos movimientos que le rompen el tobillo), Chris Webber es un predicador avanzado, Reggie Miller es un tirador casi ciego y O’Neal es el centro de kung fu que roba la escena.

11. 'Coach Carter' (2005)

Ken Carter (Samuel L. Jackson, centro) se vuelve real con sus jugadores durante un juego en "Coach Carter". (Foto: TRACY BENNETT/PARAMOUNT PICTURES)

Samuel L.Jackson trae la frescura y un montón de amor, como el entrenador que regresa a su antigua escuela secundaria, les da lecciones de vida a los jóvenes y contrapone a su equipo invicto, y causa un alboroto, cuando no obtienen la calificación en el en el aula y en la cancha. (Además, vale la pena ver el debut cinematográfico de Channing Tatum y una aparición de Ashanti).

10. 'Space Jam' (1996)

Bill Murray, Bugs Bunny y Michael Jordan dibujan una obra en "Space Jam". (Foto: WARNER BROS.)

Ya sea que haya crecido con las travesuras de Bugs Bunny o His Airness, hay mucho para disfrutar en el híbrido animado / de acción en vivo en el que Michael Jordan y su compañero de golf Bill Murray, son reclutados por Bugs y la pandilla Looney Tunes, para enfrentarse a los Monstars, un escuadrón de extraterrestres súper con las habilidades de las leyendas de la NBA como Patrick Ewing y Charles Barkley.

9. 'Finding Forrester' (2000)

Sean Connery (izquierda) es un novelista solitario y Rob Brown interpreta a un atleta académico que equilibra el baloncesto y escribe en "Finding Forrester". (Foto: GEORGE KRAYCHYK/COLUMBIA PICTURES)

El satisfactorio drama de Gus Van Sant, se centra en una estrella afroamericana (Rob Brown) en una escuela privada de clase superior, que es un escritor tan talentoso como un jugador de ballet. La fuente de inspiración en esta historia no es un entrenador, sino un novelista solitario ganador del premio Pulitzer (Sean Connery), que saca lo mejor del joven y viceversa.

8. 'The Way Back' ( (2020)

Jack Cunningham (Ben Affleck) entrena a un equipo de jóvenes desaliñados de una escuela católica en "The Way Back". (Foto: RICHARD FOREMAN)

Protagonizada como la historia de una estrella de los aros, alcohólico, que regresa a su alma mater para entrenar a un equipo perdedor, Ben Affleck presenta una de sus mejores actuaciones en un drama que logra romper las expectativas, evitar lo establecido y entregar una narrativa apasionante de la adicción.

7. 'Teen Wolf' (1985)

Michael J. Fox se pone peludo en "Teen Wolf". (Foto: MGM/EVERETT COLLECTION)

Michael J. Fox no solo viajó en el tiempo en un DeLorean en el '85, sino que también se transformó en un hombre lobo de furgoneta y surf. La comedia de la escuela secundaria está protagonizada por Fox como un adolescente cuyas habilidades de baloncesto mejoran mucho cuando se pone furioso, aunque su nuevo éxito le trae problemas adicionales con la mayoría.

6. 'Love & Basketball' (2000)

Omar Epps y Sanaa Lathan son viejos amigos y talentosos jugadores de aros que llevan su relación al siguiente nivel en "Love & Basketball". (Foto: SHANE HARVEY/NEW LINE CINEMA)

Hay algo de cierto en la proyección de este título: Sanaa Lathan y Omar Epps se relacionan como la pareja central de vecinos, que sueñan con convertirse en jugadores profesionales de baloncesto, alcanzan sus sueños y, lo adivinaron, se enamoran en el camino.

5. 'Uncut Gems' (2019)

Kevin Garnett, Lakeith Stanfield y Adam Sandler en "Uncut Gems". (Foto: WALLY McGRADY)

Si "Die Hard" es una película de Navidad, entonces este filme con dos horas de ansiedad de Adam Sandler es una película de las canastas. El verdadero estrella de la NBA, Kevin Garnett, interpreta una versión de sí mismo obsesionado con una piedra de ópalo raro, Sandler es el joyero involucrado en juegos de azar que intenta participar en un juego de playoff que incrementa el último acto lleno de tensión.

4. 'White Men Can’t Jump' (1992)

Woody Harrelson y Wesley Snipes son un par de estafadores rivales convertidos en compañeros de equipo en "White Men Can't Jump". (Foto: NEIL LEIFER/20TH CENTURY FOX)

Los juegos, los chistes de "yo mama" y la química de las estrellas que participan, alimentan la comedia con Wesley Snipes y Woody Harrelson, formando equipo como un par de estafadores rivales que hablan mucha basura. La película aborda las relaciones y la raza, pero permite una gran diversión, como en la escena icónica en la que Harrelson intenta clavarla. Como dijo un gran hombre una vez, "Es difícil ser tan bueno".

3. 'Hoosiers' (1986)

Gene Hackman (centro) interpreta al entrenador de Hickory High en una pequeña ciudad en el clásico "Hoosiers". (Foto: ORION PICTURES)

Una película que está entre los anales de las películas deportivas favoritas de la mayoría de la gente, "Hoosiers", tiene un espíritu innegable, con la historia ambientada en los años 50 del deshonrado entrenador universitario Norman Dale (un fabuloso Gene Hackman), que es una especie de entrenador abusivo, tomando la pequeña ciudad Hickory High en una carrera rumbo al campeonato estatal de Indiana. No es "Rudy", pero sigue siendo un clásico.

2. 'Hoop Dreams' (1994)

"Hoop Dreams" siguió a la estrella de la escuela secundaria Arthur Agee y sus sueños de llegar a la NBA. (Foto: FINE LINE FEATURES)

Uno de los mejores documentales jamás realizados, definitivamente merece ser parte de esta lista. La película utiliza espectacularmente la historia de dos adolescentes negros en Chicago, William Gates y Arthur Agee, y sus objetivos de jugar en la NBA, para resaltar problemas de clase, raza y educación en los Estados Unidos.

1. 'He Got Game' (1998)

Jake Shuttlesworth (Denzel Washington, izquierda) es una ex estrella del hoops y un delincuente convicto que intenta conectarse con su hijo Jesus (Ray Allen) en "He Got Game" de Spike Lee. (Foto: DAVID LEE/TOUCHSTONE PICTURES)

El estupendo trabajo de Spike Lee, presenta a un fantástico Denzel Washington como Jake Shuttlesworth, un convicto en Attica que está en libertad condicional para que su hijo Jesús (Ray Allen), un prospecto de alto rango, vaya al alma mater del gobernador. "Game" ofrece excelentes actuaciones, una narrativa apasionante y una vibra intrigante, dado el hábil uso de Lee, y la música de Aaron Copland.

Traducción Alfredo García

