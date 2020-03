CLOSE

Televisa confirmó que dos personas allegadas a la empresa, habían dado positivo.

Diversos famosos han dado a conocer que habían dado positivo a la prueba de Coronavirus. (Foto: La Voz)

Desde hace algunos días, diversos famosos empezaron a dar a conocer en sus redes sociales, que habían dado positivo a la prueba de Coronavirus, por lo que pidieron al público, quedarse en sus casas para evitar que el virus se siga propagando.

La actriz colombiana, Danna García anunció a través de sus redes sociales que había tenido que aislarse en su casa, debido a que había dado positivo a COVID-19, tras realizar un viaje a España.

“Hola a todos , estoy en cuarentena, porque tengo todos los síntomas del Coronavirus. Estoy bien, aislada. Evito contacto con personas.. Me deja en shock que veo a gente en bares y discotecas 🤯. Esto es grave !! Evitar el contacto 🔚, por q somos tan tercos ???”, señaló la actriz.

Incluso, Danna compartió un video en donde se le ve en una camilla a bordo de una ambulancia, debido a las complicaciones que tuvo para respirar.

En México, Odalys Ramírez, conductora del programa “No lo Cuentes”, contó que acudió al doctor, después que empezara con síntomas como tos y falta de aire, le hicieron las pruebas correspondientes y estas resultaron positivas, por lo que su esposo, el actor, cantante y conductor Patricio Borguetti, también se contagió, lo que los mantiene aislados, junto a sus hijos.

“Confirmado, COVID-19 me dio positivo a mí también el estudio. Era lo que esperábamos, la verdad, por la cercanía. Me siento perfectamente bien, no tengo ningún síntoma. Por ahora no tengo ni tos, ni fiebre, ni falta de aire, parece que por ahora me está dando asintomático”, comentó el conductor.

Ante esta situación, la actriz Grettell Valdez reveló que su hijo Santino, de 11 años, fruto de su relación con Patricio Borguetti se encuentra guardando cuarentena con su padre, debido a que fue a pasar unos días con él, cuando le dieron el resultado de positivo a Patricio, aunque subrayó que está bien.

“Mi hijo el martes se fue a casa de su papá y pues claro que me entra la angustia. Él está muy bien, él está perfecto”.

Otro de los famosos que dio positivo a prueba del Covid-19 fue Plácido Domingo, quien anunció a través de sus redes, que se aislaría tras conocer el resultado.

“Es mi obligación moral anunciar que he dado positivo al COVID-19, conocido también como el Coronavirus. Mi familia y yo estamos y seguiremos individualmente aislados por todo el tiempo que se considere necesario médicamente”, indicó.

Por otra parte, Televisa confirmó que dos personas allegadas a la empresa, habían dado positivo. Extraoficialmente se sabe que son el productor Miguel Ángel Fox y el ejecutivo Eduardo Clemesha.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/03/23/que-famosos-han-dado-positivo-de-coronavirus/2902704001/