Los conductores compartieron que dieron positivo en la prueba de COVID-19

Pato Borguetti estuvo en Europa recientemente, pero los médicos afirman que allá no se contagió, fue en México donde adquirió el virus. (Foto: La Voz)

Patricio Borguetti y Odalys Ramírez, compartieron a través de sus redes sociales, que dieron positivo en la prueba COVID-19, la cual se realizaron después de que la conductora presentara algunos síntomas, como tos y falta de respiración.

"El día de hoy, la doctora se comunicó conmigo muy temprano para decirme que salió positiva, es decir, sí tengo coronavirus. Sin síntomas, han sido muy leves, no he tenido fiebre en ningún momento, lo que llamó la atención es que tenía falta de aire en momentos y es por eso que decidieron enviarme a hacerme la prueba”, expresó la conductora, quien es pareja del actor, cantante y conductor Pato Borguetti.

Al ver que Odalys se hizo la prueba, Patricio hizo lo propio y también dio positivo. “Confirmado, COVID-19 me dio positivo a mí también el estudio. Era lo que esperábamos, la verdad, por la cercanía. Me siento perfectamente bien, no tengo ningún síntoma. Por ahora no tengo ni tos, ni fiebre, ni falta de aire, parece que por ahora me está dando asintomático”, compartió el conductor.

Odalys confirmó que tiene Coronavirus. (Foto: La Voz)

Patricio viajó recientemente a España, por lo que pensó que ahí se había contagiado, sin embargo, los doctores le aseguraron que debido al tiempo que lleva en México, no contrajo el Coronavirus en Europa.

“Yo viajé a Madrid; hace 18 días que regresé a México y, por los días, si me hubiera contagiado allá, ahorita me hubiera salido negativo. De todos modos no es una ciencia tan exacta, pero lo que me están diciendo es que el contagio no fue ahí. No sabemos cómo nos pudimos haber contagiado, no sabemos cómo nos pudimos contagiar, ya hay muchos casos en México, si Oda se contagió antes o yo, en Televisa ya hay cinco casos, no sabemos qué pasó”, comentó.

Preocupado, Patricio espera que no haya contagiado a más personas.

“Espero en Dios no haber contagiado a nadie, el mensaje que les puedo dar positivo es que los síntomas no han sido graves”, puntualizó.

