El actor aclaró que nunca engañó a la actriz con una boda falsa ya que ella fue quien le propuso comprar unos anillos y decir que se habían casado debido a que estaba embarazada de José Eduardo Derbez

Eugenio reitera a su hijo José Eduardo, la verdad de su supuesta boda y la separación de su madre, la actriz Victoria Ruffo. (Foto: La Voz)

Eugenio Derbez aclaró durante la entrevista que le hizo su hijo José Eduardo Derbez para su canal de YouTube, que nunca engañó a Victoria Ruffo, haciéndole creer que se habían casado.

“Jamás, nunca hubo una boda falsa y tú lo sabes (José Eduardo), tu mamá lo sabe, y lo hemos hablado. Yo se lo he dicho a José Eduardo y a Victoria, tengo todas las pruebas para desmentir eso, no lo he hecho, porque no he querido hacerlo más grande”, le dijo el actor a su hijo.

Incluso, Eugenio aseguró que la idea de inventar que se habían casado, fue de la misma Victoria, quien le propuso comprar unos anillos y decirle a la prensa que habían contraído matrimonio a escondidas, debido a que ella estaba embarazada.

“Un día me dice Victoria: “oye, ¿qué hacemos?, porque la prensa nos va a empezar a preguntar, nos casamos o no nos casamos, porque ya estaba embarazada, pues vamos a decir que nos casamos y no les tenemos que dar explicaciones y nos compramos unos anillos y que nos casamos en secreto, dijo tu mamá. Yo hacía lo que decía, porque ella era la famosa y la que sabía”, indicó.

Ya con el plan hecho, Eugenio fue a comprar los anillos, y fue ahí dónde se le ocurrió hacer un fiesta.

“Ya que tenía los anillos iba a ser muy feo que llegara a la casa y decir: “ya llegó el anillo, toma, póntelo”, entonces, de lindo, dije: “le voy a organizar algo para darle los anillos”, hablé con mis amigos y les dije: “¿por qué no hacemos una reunión?, porque le quiero entregar los anillos de una manera especial' y se me ocurrió: ‘trae tú una grabadora con la marcha nupcial’, mi mánager de ese entonces me dijo: ‘te traigo el vestido de novia de mi esposa’, que era dos veces más grande que Victoria y le dije: “no importa, tráete masking tape...Finalmente hicimos la fiesta, estuvo muy padre, la verdad, con pizzas y hamburguesas. Fue sorpresa para tu mamá, porque no se lo esperaba, le dije que tenía una junta, cuando llegó ahí, pusieron la grabadora con la marcha nupcial, le pusimos el vestido encima de los jeans, lo amarramos con masking tape y estaba fascinada y se lo contaba a todo el mundo”, precisó.

Al separarse, el abogado de ella utilizó la supuesta boda en la defensa de la actriz por la patria potestad y manutención de José Eduardo.

“Cuando nos separamos, obviamente, el abogado con el que se fue tu mamá, le dijo: “oye, pero ustedes están casados ¿no?’, cómo no”, pero si yo vi fotos”… Y ella le dijo: “ah, pero eso fue una fiesta que Eugenio organizó, donde supuestamente nos casamos”… y él: “Ah, pues di que la boda fue falsa y con eso, nos los enganchamos”, señaló.

Aún cuando Victoria dijo que fue engañada, lo que más afectó a Eugenio, es que no pudo ver a José Eduardo durante cuatro años.

“Todas las separaciones son difíciles, por supuesto que fue difícil, fue muy difícil, y lo que más me dolió de todo, fue separarme de ti, que fue una cosa más macabra. Yo no pensaba separarme de ti, pero el día que me salí del departamento ya no tuve acceso nunca más los siguientes cuatro años, y eso fue lo que más me dolió”, puntualizó.

