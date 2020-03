CLOSE

La conductora Odalys Ramírez, sospechó que pudiera tener coronavirus, por ello se realizó la prueba y está en espera de los resultados, que ha prometido hacer públicos, sean positivos o negativos, mientras, está aislada, junto con su familia. (Foto: La Voz)

“En lo que va del año 2020 he estado con tos porque tengo una alergia a esta temporada del año, y para que no digan: “Ay cómo, si te sentía mal, cómo seguías yendo a trabajar”, seguía yendo a trabajar, porque pensé que era la misma tos de la alergia de toda la vida, sin embargo, ya nos empezamos a alarmar cuando nos dimos cuenta que había una ligera falta de aire y no nada más falta de aire cuando caminaba o intentaba hacer ejercicio , porque ni siquiera podía hacer ejercicio, sentada o acostada me empezaba a faltar el aire, entonces esa fue la señal de alerta para el neumólogo”, señaló la conductora.

Por instrucciones de su neumólogo, la actriz acudió al hospital que cubre su seguro, por lo que explicó que inmediatamente la pasaron a urgencias, en donde fue metida a un cubículo para que le realizaran la prueba los doctores, quienes estaban debidamente protegidos, con googles y cubrebocas.

“Es similar a la de la influenza, pero es bastante más molesto, es como si fuera un isopo súper delgadito, te meten un isopo en cada fosa nasal, un poquito más profundo y en una dirección distinta a la de la influenza, para los que se han hecho la prueba. Es una sensación incómoda porque además te raspan todo alrededor, se te salen las lágrimas y después, con otro isopo te lo pasan en la garganta, lo meten en un contenedor debidamente etiquetado y se lo llevan”, indicó.

Odalys tendrá que esperar 72 horas para tener los resultados los cuales darán a conocer a su público, mientras, ella y su esposo Patricio Borguetti, no acudirán a su trabajo, para evitar contagiar a otros compañeros.

“En lo que salgan los resultados hemos decidido conjuntamente con las producciones de nuestros programas no ir a trabajar, mantenernos en cuarentena, no exponer a nuestras compañeros”, explicó Patricio Borguetti.

