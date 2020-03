CLOSE

La actriz no descarta ser la nueva protagonista de la obra “Aventurera”

Irina ve a “Aventurera” como una obra icónica, y al personaje de Elena Tejero como un gran reto en su carrera, por lo que de invitarla, estaría dispuesta, aunque aclara que jamás nadie se lo ha propuesto. (Foto: La Voz)

La actriz Irina Baeva aún no ha recibido la invitación de Juan Osorio, para protagonizar la puesta Aventurera, sin embargo, está abierta a trabajar en la obra.

“Yo no he tenido ninguna invitación por parte de Juan Osorio, sé que él es que la va hacer, pero hasta ahorita no sé nada de eso”, indicó.

De recibir la propuesta, la actriz estaría dispuesta a pedir consejos de Niurka Marcos, quien fue una de las primeras aventureras.

“Yo creo que sí ha sido una de las más emblemáticas, y pues siempre está padre tener como tips de alguien que ya ha hecho ese trabajo y te puede ayudar a aprender, para eso estamos”, indicó.

La actriz sabe que la obra es emblemática, por lo que estaría dispuesta a protagonizarla.

“Me acuerdo que hace poco la hizo Susana González, yo ya estaba en México, por eso me acuerdo de que es una historia icónica”, indicó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/03/19/irina-baeva-dispuesta-ser-la-nueva-aventurera/2875351001/