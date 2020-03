CLOSE

Gabriel asegura que toda su familia adora a Irina, porque él desborda felicidad con ella. (Foto: La Voz)

Debido a las críticas que recibió el padre de Gabriel Soto, al asegurar que su hijo nunca había estado tan feliz, como ahora que tiene una relación con Irina Baeva, el actor defendió el comentario de su papá, porque simplemente dijo la verdad y expresó que no lo hizo para molestar a nadie, menos para ofender.

“No dijo nada que ofendiera a alguien, creo que mi familia no es de estar delante de la cámaras y no dijo nada que ofendiera a nadie. Se refería a una cuestión de relación (de pareja), porque mucha gente dice: “nunca fuiste feliz cuando nacieron tus hijas”, evidente sí, no hay que ser tonto, mi papá se refería a una cuestión de relación”, señaló.

Su padre no es el único que lo ha visto feliz de compartir su vida al lado de Irina Baeva, ya que también sus primos y tíos, ven cómo ha cambiado el actor, quien ahora desborda felicidad.

“Toda mi familia la quiere muchísimo, sabe que es mi pareja y saben que estoy enamorado, saben que estoy feliz, ella se ha ganado el cariño de toda mi familia, de mis primos, mis tíos, ella conoce a toda mi familia”, indicó.

Finalmente, el actor defendió a Irina de los ataques que ha recibido de parte de Laura Bozo.

“Es una tristeza que haya una mujer que se exprese con esa vulgaridad, sobre todo de un tema que no le incumbe, ni le interesa, ni le afecta, ni mucho menos”, puntualizó.

