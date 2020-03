CLOSE

Verónica del Castillo quien fue la encargada de reunir al elenco, aseguró que todas las actrices ahí presentes, han sufrido algún tipo de violencia.

Famosas, sí, pero antes que nada: mujeres guerreras, como cualquier otra. (Foto: La Voz)

Con el fin de compartir sus historias de vida, su lucha personal y diaria por ser hijas, madres, esposas, hermanas, novias, profesionales, las actrices Ingrid Coronado, Fabiola Campomanes, Cecilia Galleano, Verónica del Castillo, Luz Elena González y Marifer Centeno, desnudan el alma en la serie de monólogos “Invencible”, una puesta en escena, donde cada una se despoja del traje de “famosa” para mostrar cuán guerreras han sido en la vida real.

Ninguna se victimiza, se muestran tal cual son, de primera voz, sus aciertos, sus errores, sus alegrías y sufrimientos y lo mejor, la forma en la que han afrontado y salido adelante, de todo lo que les ha sucedido en la vida.

“A mí nunca me ha gustado compartir mucho de mi vida privada, pero muchos medios se han encargado de hacerlo de forma abundante, y hace seis meses a través de los mensajes que he recibido del público, me di cuenta que mi historia y mi dolor inspiró a mujeres a salir adelante y ahí fue donde dije “ay caray” y eso fue lo que hizo que yo me esté dedicando hacer este tipo de contenidos “, indicó Fabiola Campomanes.

Por su parte, Cecilia Galliano compartió que en alguna parte de su relato, hablará obviamente de las personas con las que ha estado relacionada sentimentalmente, como su ex esposo Sebastián Rulli.

“Yo creo que todos hablamos de una parte de la vida, porque son muchas cosas que nos pasan a todos, en mi caso, son muchas cosas desde que salí de mi casa a los quince años, creo que si te refieres a maridos, padres, hijos que han estado en nuestra vida son parte de, sí, si son parte de nuestra historia, estará ahí”, indicó.

“Todas las mujeres que estamos aquí, hemos sufrido algún tipo de violencia, desde las ofensas en redes sociales. Tenemos que sanar muchas heridas y creo que “Invencible” es un movimiento, de mujer a mujer, hablándonos de frente, desnudando historias, porque todas somos diferentes”, puntualizó.

