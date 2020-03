CLOSE

El actor considera que es exagerado la forma en que se está manejando el Coronavirus

Fernando es escéptico ante el COVID-19, pero aún así, asegura que se cuidará. (Foto: La Voz)

Ante las medidas que se han tomado en diversos países para evitar que la gente se siga contagiando de COVID-19, el actor Fernando Carrillo considera que la información se está dando es manipulada y exagerada.

“Creo que es un poco exagerado, hay algo que nos están tapando, hay algo que no nos quieren decir, por eso nos están metiendo el coronavirus. escéptico no soy, pero si veo la manipulación a veces es muy descarada, Los Simpson pronosticaron esto. No lo veo tan grave, como me lo quieren pintar”, indicó.

Sin embargo, también tomará sus medias para prevenir enfermarse.

“Está bien, hay que cuidarse, hay que tener buena alimentación, hay lavarnos bien las manos”, señaló.

Toma medidas contra revista

Tras publicarse en una revista que el actor se relacionó con un transexual, Fernando no ha descartado demandar a la revista, puesto que perdió contratos en Estados Unidos.

“Es un tema bien delicado, es una revista que no debería estar en circulación, es gente muy enferma, muy perversa, no se me ha olvidado, eso tiene que caminar, tengo un contrato en Estados Unidos suspendido, porque hay una de cláusula era que yo no tenía que estar involucrado de escándalos y mantener una imagen limpia”, señaló.

NOTAS RELACIONADAS:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/03/16/fernando-carrillo-considera-que-el-coronavirus-es-una-manipulacion/5061596002/