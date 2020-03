CLOSE

Aquí presentamos algunas de las preguntas más frecuentes sobre la planificación de un viaje a Las Vegas

A solo unos minutos de vuelo o unas pocas horas en automóvil desde Phoenix, la ciudad de Las Vegas es la escapada favorita de de la gente del Valle.

Sin embargo, si nunca ha estado en Las Vegas, planear un viaje a “la ciudad del pecado” puede ser como tirar los dados de la suerte. ¿Cuál es la mejor manera de llegar? ¿Cómo elegir un hotel? ¿Dónde se debería comer? ¿Que se debería hacer? ¿Es posible hacer una visita rápida a Las Vegas con un presupuesto limitado?

Planear su viaje no tiene que ser el equivalente a una apuesta. Aquí presentamos algunas de las preguntas más frecuentes sobre la planificación de un viaje a Las Vegas, que se reciben de los lectores y los consejos que pueden asegurar una experiencia que llegue al premio mayor.

¿Cómo se llega hasta ahí?

Depende de cuánto tiempo se pueda pasar en la visita y cuánto tiempo se desea invertir para llegar allí. Hay que comparar todas las formas de llegar a Las Vegas desde Phoenix, ya sea conduciendo, volando o tomando el autobús, para decidir qué opción funciona mejor para el visitante.

¿Cómo decidir dónde quedarse?

La línea de casinos-hoteles es realmente larga y la distancia entre ellos puede ser engañosa, por lo que si desea evitar cargos elevados de la aplicación Uber, hay que asegúrese de definir el lugar donde se pasará más rato con respecto a la ubicación del hotel de hospedaje.

Segundo, se debe pensar también en las tarifas del resort y las tarifas de estacionamiento. Estas suelen ser diarias y pueden llegar a sumarse dramáticamente, así que que hay que calcular su costo al elegir un hotel. Algunos hoteles ofrecen estacionamiento gratuito, como el Wynn y el Encore. Además, hay que tener en cuenta que los precios de los hoteles serán más baratos entre semana que el fin de semana.

¿Cuáles son las fechas más ocupadas?

Hay quienes quieren estar en Las Vegas cuando realmente está todo el mundo ahí. O tal vez se prefiera evitar las multitudes y pagar un poco menos por su alojamiento. Si cualquiera fecha es ideal para el visitante, aquí hay dos épocas a tener en cuenta:

19-22 de marzo de 2020: Las primeras rondas del torneo de baloncesto de la NCAA (Básquetbol universitario) son siempre un tiempo muy ocupado en Las Vegas.

23-25 de abril de 2020: el Draft de la NFL (Reclutamiento de nuevos jugadores) llegará a Las Vegas y ese fin de semana será una locura.

¿Presupuesto limitado?

No hay que preocuparse. Hay muchas cosas que se pueden hacer en Las Vegas con un presupuesto limitado. Desde viajar a mitad de semana, hasta buscar ofertas en el internet antes de ir, porque hay muchos costos que se puede reducir y con ello, liberar actividades que se pueden hacer al planificar con anticipación.

¿Dónde se puede comer barato?

Los mejores buffets de Las Vegas no son necesariamente los más caros. Hay que darle un vistazo a estos cinco buffets donde se puede comer todo lo que se quiera y no gastar mucho dinero (all of the buffets on the Strip).

Si se está de humor para parar en un buffet de “todo lo que pueda comer”, consulte la lista de, así como los consejos para conseguir los mejores precios.

Si desea probar algo de la cocina de clase mundial con champán, pero con un presupuesto de clase de cerveza, hay que darle un vistazo a dónde se puede encontrar la “happy hour” y ofertas de almuerzos baratos.

¿Qué conciertos puedo ver?

Pitbull (Foto: Pitbull)

Presentaciones en el Park Theater del MGM:

Bruno Mars: 20, 24 y 25 de abril.

Jonas Brothers: 1 de abril, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18.

Lady Gaga Engima: 30 de abril.

Teatro Zappos en Planet Hollywood:

Shania Twain: 13, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 28 de marzo.

Kelly Clarkson: 1 de abril, 3, 4, 10, 11.

Pitbull: 22, 24 y 25 de abril.

¿Dónde están las discotecas y las fiestas en la alberca?

La imagen de la piscina en Las Vegas comienza en marzo y se extiende hasta mediados de octubre. Hay que consultar con los clubes particulares para ver si se necesita comprar un boleto para ingresar y si se debe reservar con anticipación.

Daylight Beach Club en Mandalay Bay: a partir del primer fin de semana de marzo, este club estará abierto de jueves a domingo.

Jemaa - The NoMad Pool Party en Park MGM: la temporada de esta fiesta comienza el primer fin de semana de marzo. Los DJ organizarán fiestas los viernes y domingos.

Encore Beach Club en Encore Las Vegas: el club abre la temporada con tres días de música en vivo durante Art of the Wild 2020 del 13 al 15 de marzo. Después de eso, estará abierto de jueves a sábado con varios DJ.

Drai’s Beach Club en The Cromwell: Drai's Beach Club estará abierto el 14 de marzo y luego todos los viernes y domingos después de eso.

Marquee Dayclub en The Cosmopolitan of Las Vegas: el fin de semana de inauguración del club de este día es del 20 al 22 de marzo con Cheat Codes, Mustard y Robin Schulz.

¿Cuándo abren las discotecas?

Lunes

Carpa en The Cosmopolitan

Joya en Aria

Martes

Omnia en el Caesars Palace

Miércoles

Chateau Nightclub & Rooftop en Paris Las Vegas

Club nocturno ligero en Mandalay Bay

Jueves

Tao en veneciano

Omnia en el Caesars Palace

Chateau Nightclub & Rooftop en Paris Las Vegas

Hakkasan en MGM Grand

Viernes

XS en Wynn

Tao en veneciano

Drai está en The Cromwell

Carpa en The Cosmopolitan

Joya en ARIA

Club nocturno ligero en Mandalay Bay

Chateau Nightclub & Rooftop en Paris Las Vegas

Hakkasan en MGM Grand

Sábado

XS en Wynn

Tao en veneciano

Drai está en The Cromwell

Carpa en The Cosmopolitan

Joya en ARIA

Chateau Nightclub & Rooftop en Paris Las Vegas

Light Nigthclub en Mandalay Bay

Hakkasan en MGM Grand

Domingo

Omnia en el Caesars Palace

Drai está en The Cromwell

Hakkasan en MGM Grand

Otras cosas para ver y hacer

Si desea tomar un descanso de la calle de los casinos,se puede ir al Centro de Neon Museum, donde se exhibirá el trabajo de Tim Burton hasta el 12 de abril de 2020.

El Mob Museum detalla la historia del crimen organizado en los Estados Unidos y tiene un lindo bar oculto. Verifique Instagram para la contraseña.

El equipo de NHL Golden Knights de Las Vegas puede ser otra opción. Incluso si no se gusta del hockey, el juego es una experiencia increíble, ya que el equipo rompe el espectáculo de Las Vegas en el hielo.

Las Vegas Aviators son el equipo Triple A de los Atléticos de Oakland y comienzan su temporada el 9 de abril.

TopGolf en MGM Grand tiene dos espacios con cabañas VIP y suites privadas, así como un lugar de conciertos para 900 personas.

Se puede usar Uber y Lyft

Para encontrarse con un conductor de Uber o Lyft en el aeropuerto, se tendrá que caminar hasta el estacionamiento, tomar un elevador hasta el piso principal para que subir al auto y empezar el recorrido desde allí. Le llevará unos minutos navegar hasta estos lugares, que se encuentran en el Nivel 2 del estacionamiento de la Terminal 1 y en el valet en la Terminal 3.

Los hoteles y casinos tienen áreas designadas para Uber y Lyft. Hay que asegúrese de ingresar la ubicación de recogida correcta cuando se solicite transporte, para que el conductor pueda recoger a las personas en el lugar correcto.

Traducción Alfredo García

