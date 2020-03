CLOSE

Famosas piden detener la violencia en contra de las mujeres, durante la marcha 8M en la Ciudad de México

Unidas en una misma voz que pide justicia para las mujeres asesinadas y que cese la violencia de género, Fernanda Castillo, Julieta Egurrola, Evangelina Martínez, Gabriela de la Garza, Irene Azuela, Regina Orozco, Paulina Dávila, Regina Blandón, Marcela Guirado y Dayamanti Quintanar, entre muchas famosas mexicanas, se sumaron a las marcha 8M en la Ciudad de México.

“Es tristísimo que no haya una sola mujer a la que le puedas preguntar si ha sentido miedo por ser mujer y que te conteste que no lo ha sentido, es súper triste y eso es para agarrarnos todas y decir: “cambiamos las cosas para que la niñas que vengan atrás, no sientan miedo”, indicó la actriz Fernanda Castillo.

Para la primera actriz Julieta Egurrola, es importante que el gobierno de a conocer las estrategias que tomará para impedir que se sigan asesinando mujeres.

“Pedimos a toda la República Mexicana que esto pare, garantías por los derechos de las mujeres y qué estrategias se van a tomar inmediatas no a lo largo plazo, se necesita que no haya diez mujeres asesinadas al día, que no haya ninguna” explicó Julieta Egurrola.

Conmovida, la primera actriz Evangelina Martínez, señaló que le duelen los asesinatos de mujeres. (Foto: Diana García/La Voz)

Conmovida, la actriz Evangelina Martínez, no pudo ocultar la tristeza que siente al hablar de las mujeres que han matado.

“No es posible que estén matando a niñas, en qué mundo estamos, ¡basta!, de qué se trata, nos vamos a morir, cuál es la prisa de que nos muramos así”, explicó.

Aunque espera que pronto se den soluciones, Gabriela de la Garza aplaudió que la mujeres estén unidas en este movimiento de lucha.

“Muy importante que estés aquí, levantando la voz por una misma lucha, por un mismo objetivo”, comentó.

Regina Blandón, aseguró que juntas las mujeres son más fuertes.

“Son dos días históricos, por la cantidad de gente que se juntó, esta increíble juntarnos, todas juntas somos más fuertes”, expresó Regina Blandón.

Regina Orozco expresó su solidaridad con las mujeres que han sufrido acoso o violencia. (Foto: Diana García/La Voz)

Paulina Dávila lamentó que las mujeres no puedan salir a la calle sin sentir temor.

“Me toca vivir lo que nos parte el corazón día tras día, somos responsables de alzar la voz” , señaló.

Regina Orozco expresó su solidaridad con las mujeres que han sufrido acoso o violencia.

“Mujeres: busquen ayuda, siempre habrá alguien que nos puede ayudar, siempre va a haber alguien”, puntualizó.

Las artistas se unieron al enorme contingente que marchó del Monumento a la Revolución hasta el Zócalo de la Ciudad de México.

