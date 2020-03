CLOSE

Dulce pidió a Manuel José que demuestre que es hijo de José José, de lo contrario, seguirá siendo únicamente un imitador más del cantante

Dulce no está en contra de que Manuel José imite a José José, sino que siga sosteniendo que es hijo de “El Príncipe de la Canción”, cuando éste, en vida, le demostró que no lo era. (Foto: La Voz)

La cantante Dulce lamentó que existan artistas que apoyen a Manuel José en su carrera, cuando, según ella, él solo se ha valido del nombre de José José para hacerse publicidad.

“En este país, antes se apoyaba a la víctima, ahora se apoya a quien haga el escándalo más grande, así qué hay que escandalizar”, indicó.

Dulce, quien forma parte del elenco de artistas que amenizarán la tradicional Feria de Texcoco, cartel en el que también aparece Manuel José , pidió al colombiano que acepte el ofrecimiento de José Joel

“Yo no critico al muchacho, que trabaje, todos tenemos derecho al trabajo, pero si quiere ser hijo de José José, que lo demuestre, ya lo dijo José Joel, mi Pepito, ahí está su brazo para que lo pruebe”, señaló la cantante, quien estará en la Feria, junto con sus compañeras de Las Grandiosas.

Para Dulce, mientras Manuel José no demuestre que en verdad es hijo de José José, será simplemente un imitador más.

“Será siempre el imitador de José José, pero nunca ha habido imitadores que hicieran tantos escándalos, yo admiro a sus imitadores, pero están en su lugar como imitadores”.

Dulce lamentó que no haya sido suficiente para Manuel José, el esfuerzo y la disposición que en vida tuvo José José para comprobar si era o no su hijo, lo que finalmente se comprobó que no lo era, aunque el colombiano siga insistiendo en que sí lo era, y siga usando esta historia para promocionarse.

“Lástima que mi padrino no está vivo, no veo mal que trabaje, pero cada quien tiene su lugar”, puntualizó.

