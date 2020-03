CLOSE

La talentosa cantautora Paty Cantú regresa valiente, más fuerte a los escenarios, con su nuevo sencillo “Cuando Vuelvas”.

Después de haber pasado por situaciones personales fuertes, que la hicieron alejarse de la composición, más no la música y de la cercanía con el público, Paty Cantú regresa valiente, más fuerte a los escenarios, con su nuevo sencillo “Cuando Vuelvas”.

“A mí, sí me paso, estar haciendo gira y cantando en Argentina, en España, y estaba pasando por momentos difíciles en mi vida personal, pero la historia no es eso... la historia no es mi depresión, ni el momento difícil, ni la inseguridad, ni la insuficiencia que de pronto genera la industria, mi historia es: “aquí estoy, aquí sigo, crezco, me reencuentro y pierdo el miedo”, yo quiero generar algo para lo demás y es lo más bonito que he hecho por mí”, indicó la cantautora.

El haber pasado por una fuerte depresión, nunca hizo pensar a Paty en retirarse de los escenarios, ya que ella sabe que tiene un compromiso con el público que siempre la ha apoyado.

“Lo digo porque soy persona y la depresión es algo que muchos vivimos y pasamos. Nunca pensé en retirarme completamente, me di cuenta que aún sin haber lanzado una nueva canción, aún sin haber tenido el foco de atención, sobrevivió mi autoestima, porque siempre estamos en competencia de “él tiene más”, y perdemos la noción de la realidad, por ello fui por recuperar la valentía, yo no puedo dejar de ser músico, sí, tuve miedo, estuve cansada, a veces pensaba que no era suficiente, pero ya no pienso eso, me di cuenta que al final, es que lo tengo: la carrera, el camino, el llenar un lugar y disfrutar”, indicó.

“Cuando Vuelvas” forma parte de su disco La Mexicana, con el cual quiere expresar lo orgullosa que se siente de haber nacido en este país.

Paty pasó por una fuerte depresión, de la que pudo salir, gracias a la valentía de reconocerlo, atenderse y ver en su música, su mejor realidad. En su nuevo sencillo “Cuando Vuelvas”, Paty reveló que participó como coproductora, combinando la guitarra country, el beat electrónico con arreglos de orquesta con sonoridad pop. Universal Music. (Foto: Universal Music)

“Quiero que este país se vea en el mundo, de eso estoy orgullosa, y quiero que este proyecto y está gira sea mexicana. La mexicana nació de decir: eso es México”, puntualizó.

Paty Cantú

Nació un 25 de noviembre

Inició su carrera en el grupo Lu

En el 2008 se lanza como solita

Ha compuesto temas para Alejandra Guzmán, Danna Paola y OV7 entre otros

Ha formado parte de La Voz México y La Voz Ecuador.

