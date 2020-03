CLOSE

Durante la primera entrega de los premios Spotify Awards, la mujeres levantaron su voz

Julieta Venegas interpretó el tema “Mujeres”, en la entrega de los Spotify Awards, acompañada de cantantes como Tessa Ía, Sol Pereyra, Silvana Estrada y Carla Sariñana, entre otras. (Foto: Cortesía)

Unidas en la lucha contra la violencia hacia la mujer, cantantes, actrices y conductoras levantaron su voz durante la primer entrega de los Spotify Awards, que se realizó en la Ciudad de México.

“Tenemos que estar orgullosas de esta época, tenemos que luchar por ser vistas y por ser escuchadas, dejar de normalizar la violencia de todo tipo , bienvenidos y gracias a todos los hombres que se están sumando a esta nueva visión del mundo femenino”, expresó Aislinn Derbez, quien fue una de las conductoras del evento.

Danna Paola señaló que el feminismo debe de ser una unión de géneros.

“El feminismo no tiene porque ser y tener una mala cara, puede ser una unión de géneros por la igualdad y para el bienestar de todas las mujeres. Más amor y menos odio. Es un momento donde las mujeres no tendríamos y no tenemos por qué competir y deberíamos sentir el éxito de todas las mujeres: las que están presentes hoy, las que trabajan, las que son amas de casa. Creo que lo más importante es unirnos”, indicó.

La cantante Julieta Venegas salió al escenario para interpretar el tema “Mujeres”, que habla del presente, pasado y futuro, de los sueños que se han desvanecido, de las ilusiones que fueron arrancadas por los feminicidios, por las injusticias. Estuvo acompañada de otras cantantes, quienes enfatizaron la frase: “Las mujeres se están rebelando y los hombres no saben qué hacer”.

Previo a la presentación de Julieta, la cantante Ana Tijoux envió un mensaje.

“Chiquillas, chiquillos, no nacimos feministas, nos hicimos feministas, como lucha ante la violencia histórica ejercida hacia nuestras cuerpos. Hoy, en nombre de todas nuestras muertas, hermanas, amigas, hijas, compañeras, madres y abuelas, nos toca la tarea imperante de organizarnos, unirnos, pensarnos en otro feminismo de clase y popular.

“Que nunca más se nos asesine, se nos viole, para que ni una menos. Vivas nos queremos, por Berta Cáceres, por Marielle Franco, por Macarena Valdés, por Ingrid, María y Fátima”, expresó la cantante chilena-francesa

