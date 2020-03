CLOSE

La agrupación manda mensaje a Trump, le piden que cambie su actitud hacia los latinos

Los Tigres del Norte iniciaron su trayectoria musical en 1968 en su natal Sinaloa. (Foto: La Voz)

Preocupados por las medidas migratorias que ha tomado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Los Tigres del Norte enviaron un mensaje al mandatario.

“Nosotros, lo primero que tendríamos que pedirle a este personaje (Donald Trump), es que cambiara la actitud con nuestra gente latina, que se abriera un poquito su corazón, su alma, para con nuestra gente y no únicamente hablamos de los mexicanos, sino de muchos países latinos, porque mucha gente está teniendo bastantes problemas”, comentó Jorge Hernández, líder del icónico grupo.

Siempre activos en causas sociales, Los Tigres del Norte también expresaron su apoyo al movimiento #UnDiaSinMujeres.

“Yo estaba leyendo ayer sobre este movimiento que se va a realizar y es un problema que ha existido hace mucho tiempo, pero hoy con las redes sociales, hay más oportunidad de ver el acoso, está más abierto hoy, ya no hay secretos, la mujer ya no tiene privacidad, lo más importante es cómo se educa, cómo se puede erradicar eso. para que a la mujer no le pasen tantas cosas.

“Nosotros como hombres podemos educar, porque no es posible que casi es “normal” que el hombre acosa a la mujer, así es la vida, pero creo que tenemos que hacer consciencia como hombres y darle un lugar y respeto a las mujeres", indicó Hernán

Perfectamente de salud

Ante los rumores de está perdiendo la voz, Jorge aprovechó para desmentirlos,

“No, de repente me pegan catarros, realmente estoy bien gracias a Dios, mi salud está para no decir perfecta, casi perfecta, siempre me cuido mucho para hacer mi trabajo, como tengo que hacerlo”, aseguró.

El grupo se presentará el 6 y 7 en el Auditorio Nacional en donde interpretarán los temas de su nuevo al álbum Y su Palabra es la Ley, homenaje a Vicente Fernández.

