CLOSE

Aquí hay 15 cosas que se pueden hacer en el área metropolitana de Phoenix, antes del verano.

READ IN ENGLISH

Marzo es la mejor época en Phoenix. El clima es ideal y hay tantas actividades para hacer, que no hay absolutamente ninguna razón para quedarse en casa.

Este mes, cientos de miles de fanáticos pasarán un día o una noche en un estadio de béisbol durante los entrenamientos de primavera de la Grandes Ligas, la conocida Liga del Cactus. Pero ahí hay mucho más diversión aparte del béisbol.

En cualquier momento las temperaturas de tres dígitos llegarán al Valle, y por ello, es mejor aprovechar los días antes de que haga demasiado calor.

¿No está seguro por dónde empezar? Pruebe desde caminatas hasta cenas al aire libre y bebidas, pasando por una visita a un jardín de joyas ocultas sin sudar por el esfuerzo.

Aquí hay 15 cosas que se pueden hacer en el área metropolitana de Phoenix, antes del verano.

Hacer una caminata

Phoenix es la plataforma de lanzamiento perfecta para una gran cantidad de caminatas y aventuras al aire libre, muchas de las cuales se encuentran a solo una hora en automóvil desde el centro de la ciudad. Aquí las nueve caminatas favoritas en varias partes de la ciudad, además de un resumen de senderos accesibles y sin barreras, que ponen la belleza del desierto al alcance de todos.

— Weldon B. Johnson

Visite el Japanese Friendship Garden

El Japanese Friendship Garden en el centro de Phoenix es un proyecto asociado con una ciudad hermana en Japón. (Foto: The Republic)

Hay muy pocos caminos rectos a través de los exuberantes espacios verdes del Japanese Friendship Garden en el centro de Phoenix. Cuando se pasea por el oasis de paz, se atraviesa pasillos que hacen curvas o zigzaguean para cruzar un puente, estructura que pasa por arriba de un estanque lleno de peces rogando por atención. El jardín es un espacio exuberante en el corazón del desierto. Es un lugar donde se puede escuchar el murmullo de un arroyo y desconectarse del ruido del concurrido tráfico de las calles cercanas.

Detalles: 1125 N. Third Ave., Phoenix. 602-291-9209, japanesefriendshipgarden.org.

— Weldon B. Johnson

Disfrute de una cerveza local

Arizona Wilderness Brewing Company, con dos ubicaciones en la ciudad, se enorgullece de producir cerveza elaborada con ingredientes locales, para que sus amigos y familiares puedan probar los sabores de cítricos, nueces y nopales de Arizona. La cervecería también cuenta con un menú de comida que incluye jugosas hamburguesas y papas fritas. La ubicación en el centro de Phoenix está en Roosevelt Row, el distrito de arte callejero de Phoenix, perfecto para explorar los murales, galerías y tiendas después de disfrutar de una jarra.

Detalles: Taberna céntrica, 201 E. Roosevelt St., Phoenix, 480-462-1836. Cervecería y pub Gilbert, 721 N. Arizona Ave., Gilbert, 480-497-2739, azwbeer.com.

— Tirion Morris

Pasee por Mill Avenue

Cientos de personas caminan por Mill Avenue y los edificios circundantes durante el Festival Primaveral de Artes de empe en el centro de Tempe el 30 de marzo de 2019. (Foto: Anya Magnuson/The Republic)

Cuando quiera pasar el rato con su familia o amigos en una tarde agradable, diríjase a la Mill Avenue en Tempe. Este distrito de compras, restaurantes y vida nocturna al lado del campus de la Universidad Estatal de Arizona, tiene algo que ofrecer para todos los gustos. Y cuando se canse, se puede detener en Pedal Haus Brewery para tomar una cerveza fría. Esta es la única cervecería a lo largo de la Mill Avenue, una joya escondida que sirve un menú completo de comida, junto con la cerveza galardonada del cervecero en jefe Derek "Doc" Osborne. Un gran patio con muebles de césped y hierba junto con un acogedor pub cubierto, hacen de Pedal Haus un lugar para visitar durante todo el año.

Detalles: 730 S. Mill Ave., Tempe. 480-314-2337, pedalhausbrewery.com.

— Tirion Morris

Juegue en el Parque Tempe Beach

Los fanáticos caminan para ver a O.A.R. actuará durante el Festival Innings el 1 de marzo de 2020, en el Parque Tempe Beach en Tempe, Arizona. (Foto: Sean Logan/The Arizona Republic)

¿Tiene la visita de alguna persona que no conoce Phoenix? Sorpréndela con una vista que probablemente nadie espera ver en un estado desértico: un gran cuerpo de agua en medio de una ciudad. Llévela al Parque Tempe Beach y camine a lo largo de Town Lake, mientras observa los botes de remos que flotan en el embalse. North Shore WaterSport Rentals y Tempe Boat Rentals, tienen botes de pedal, botes de remo, kayaks, tablas de paddle surf y mucho más.

Detalles: 80 W. Rio Salado Parkway, Tempe. 480-350-5200, tempe.gov.

— KiMi Robinson

Escale Hole in the Rock

¿Quién no querría visitar un lugar montañoso conocido por sus enormes cimas? The Hole in the Rock en el Papago Park es exactamente lo que parece: unos enormes agujeros en una roca arenisca que ofrecen impresionantes vistas hacia el oeste. Es una caminata bastante fácil para la mayoría de las personas, pero se recomienda usar zapatos resistentes para un mejor agarre.

Detalles: 625 N. Galvin Parkway, Phoenix. 602-495-5458, phoenix.gov.

— KiMi Robinson

Derroche en una cena de granja

Casi no parece que esté en la ciudad, o en el desierto en este caso. Si se busca cenar en un patio al aire libre, Quiessence tiene su propio pequeño universo: un encantador edificio antiguo en The Farm at South Mountain, al final de una fila de majestuosos árboles de pacana, rodeado de campos, granjas y luces centelleantes. Cenar al aire libre en Quiessence se siente como un sueño, especialmente si puede estar cerca de la plancha del horno de ladrillo, iluminada por un fuego rugiente y situada debajo de un dosel enrejado, decorada de cortinas delgadas. Los platillos del chef Dustin Christofolo son igual de hermosos y deliciosos. Enriquecida en gran parte por productos cultivados en el mismo terreno, la excelente comida de Christofolo está cuidadosamente presentada junto a los frutos del desierto. Los platillos como el carpaccio de res fresco, en piezas de pan delgadas y crujientes, con hierbas fritas en tempura o uni-up, con colinabo en escabeche, merengue y toronja de Arizona, demuestran que hay más en la cocina del desierto de lo que la mayoría de la gente cree.

Detalles: The Farm at South Mountain, 6106 S. 32nd St., Phoenix. 602-276-0601, qatthefarm.com.

— Dominic Armato

Cena en el patio de Peak

Nunca adivinará lo que tiene dentro desde el exterior, pero el patio cercado en el restaurante tailandés Glai Baan, es el tipo de lugar que de inmediato genera 20-30 latidos por minuto en la frecuencia cardíaca. Aunque puede ser bastante ruidoso durante las horas pico (que es casi siempre en estos días de marzo), este acogedor refugio está inundado de luz cálida, en medio de vegetación y adornado con sedas coloridas, un preludio de los sabores vibrantes del chef Pornsupak "Cat" Bunnag's y su menú. Esta es una comida callejera tailandesa fragante, ardiente y abrumadora, servida sin pretensiones (salvo por una lista de vinos sorprendentemente extensa) y un bote lleno de encanto. Albóndigas de cerdo rellenas y jugosas, dan paso al arroz frito con caballa ahumada, curry aromático y papas fritas que chisporrotean. Los cócteles de inspiración tailandesa de Maxwell Berlin, son un complemento impresionante.

Detalles: 2333 E. Osborn Road, Phoenix. 602-595-5881, glaibaanaz.com.

— Dominic Armato

Explore una nueva cultura

En honor a la Celebración de la Vida Nowruz (Año Nuevo persa), el Centro Cultural Persa de Arizona celebrará con un Festival Inaugural de Año Nuevo Persa el sábado 9 de marzo de 2019 en el Scottsdale Waterfront. (Foto: Arizona Persian Cultural Center)

Disfrute los principios de la primavera en el Festival del Año Nuevo Persa, que tendrá efecto en el paseo de la rivera de Scottsdale. El evento familiar ofrece comida persa y té gratis, música y danza, además de actividades para los niños.

Detalles: 11 a.m. a 6 p.m. Sábado, 7 de marzo. 7135 E. Camelback Road, Scottsdale. Gratis. persiannewyearfestival.com.

— Priscilla Totiyapungprasert

Tome una copa en un bar en la azotea

¿Por qué quedarse atrapado dentro de casa, cuando puede disfrutar de un poco de compañía y una bebida en una azotea abierta? Muchos bares alrededor de Phoenix ofrecen la oportunidad de tomar un cóctel o una cerveza con una gran vista. Desde Luster hasta Top Golf, aquí está nuestra guía de algunos de los mejores bares en la altura en el Valle.

— Samantha Incorvaia

Traiga a su perro a un área apta para cachorros

Los perros son animales sociales que a donde sus dueños van, ellos quieren ir. Eso significa que cuando se desea salir a comer, alguien está en casa quejándose. No todos los restaurantes dan la bienvenida a los amigos de cuatro patas, pero aquí hay lugares aptos para visitar acompañado de perros en el área metropolitana de Phoenix, siempre y cuando tengan correa y un buen comportamiento.

— Garrett Mitchell

Eche un vistazo al arte en el First Fridays

El escenario artístico de Phoenix es diverso y cambia constantemente. El paseo del arte mensual de los primeros viernes del mes, le permite observar las variadas formas del arte realizada por la comunidad artística de Phoenix. Las galerías tienen exhibiciones especiales, entretenimiento en vivo y refrescos.

— Laura Latzko

Camine por el Desert Botanical Garden

El paisaje desértico de Arizona se exhibe en el Desert Botanical Garden. (Foto: Desert Botanical Garden)

Cuando se inauguró el Jardín Botánico del Desierto en 1939, la población del Valle era de solo 70 mil habitantes y la población dentro del jardín era aún menos impresionante: 659 plantas. Digamos que ambos han crecido mucho. Ahora cubre 140 acres al lado del Zoológico de Phoenix, y alberga más de 50 mil plantas que muestran la diversidad de la flora del desierto de Sonora. Recibe 450 mil visitantes cada año. La venta de plantas de primavera es del 21 al 22 de marzo y se puede obtener asesoría de expertos sobre lo que podría funcionar en su patio o jardín.

Detalles: 1201 N. Galvin Parkway, Phoenix. 480-941-1225, dbg.org.

— Kerry Lengel

Visite el Zoológico de Phoenix

El clima es perfecto para dar un paseo por los senderos y ver los elefantes, monos y otros de sus animales favoritos. ¿Pero sabía que el zoológico ofrece experiencias que le permiten acercarse más? El Giraffe Encounter es de 10: 30-11: 30 a.m. y 2-3 p.m. diariamente hasta el 31 de mayo. Cuesta 6 dólares adicionales y le enfrenta cara a cara con estos animales de cuello largo. En Stingray Bay (4 dólares) puede tocar y alimentar a las rayas de Cownose. La última admisión es a las 4:50 p.m. (Consulte el sitio web para conocer otros encuentros y horarios de temporada). Compre su entrada en línea con anticipación para ahorrar un dolar por boleto.

Detalles: 455 N. Galvin Parkway, Phoenix. $ 24.95, $ 16.95 para niños de 3 a 13 años. www.phoenixzoo.org.

— Jill Cassidy

Compre en un mercado de agricultores

Los mercados de agricultores muestran la ventaja que brindan los agricultores, productores y artesanos de Arizona. Desde el centro de Phoenix, hasta el centro de Gilbert, esta es su guía para los 27 mercados de granjas donde puede deleitarse con una excelente comida, buen clima y una compañía amigable.

— Georgann Yara

Traducción Alfredo García

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/03/06/las-mejores-actividades-para-hacer-en-phoenix-esta-primavera/4964380002/