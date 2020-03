CLOSE

Amigo incondicional de Aracely Arámbula, Arturo Carmona lamenta que Luis Miguel no conviva con los hijos que tiene con la actriz

Arturo asegura que no hay nada como cimentar desde la infancia, las relaciones con los hijos. (Foto: Televisa)

Amigo incondicional de Aracely Arámbula, Arturo Carmona lamenta que Luis Miguel no conviva con los hijos que tiene con la actriz, ya que asegura, nunca podrá recuperar el tiempo que ha perdido alejado de ellos.

“La opinión que yo te puedo dar, es que no podemos desprendernos del amor de nuestros hijos, no podemos dejarlos así nada más, porque al final, es una factura muy cara que se va a pagar, el día de mañana, nuestros hijos no van a tener esa edad siempre, van a crecer, van a juzgar, van a ver redes sociales, es un tema delicado, él, en su momento, ya sabrá cómo manejarlo”, indicó.

Arturo Carmona advierte a Luis Miguel, lo que conlleva el abandono de los hijos, más, si son pequeños. (Foto: Televisa)

Por la relación que lleva con su hija Melanie, fruto de su matrimonio con Alicia Villarreal, de quien se divorció cuando la niña era muy pequeña, Arturo considera que los lazos de unión entre padres e hijos, se fortalecen los primeros años, por lo que espera que algún día, los hijos de Aracely no le reprochen a Luis Miguel, el no estar cerca de ellos.

“Lo que uno construye con un hijo en sus primeros años de vida, es muy importante”, indicó.

Debido a la buena relación que lleva con Aracely, se ha dicho que la pareja retomó el noviazgo que tuvieron hace unos años, pero Carmona lo desmiente.

“Fueron imágenes de hace mucho (dónde se les ve cenando) fue hace como un año y estaban su hermano y su asistente”, puntualizó.

