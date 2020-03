CLOSE

La actriz temía que su desnudo en la cinta “El Diablo Entre las Piernas” fuera motivo de burlas

Sylvia señaló que “El Diablo Entre las Piernas”, fue un reto muy grande, del que se siente muy orgullosa. (Foto: La Voz)

Con más de 50 años de carrera artística, la actriz Sylvia Pasquel temía ser objeto de burlas, por hacer un desnudo en la cinta “El Diablo Entre las Piernas”, en la que comparte protagónico con Alejandro Suárez; nunca lo había hecho en su carrera y en ese momento, le parecía fuerte hacerlo a los 68 años de edad, sin embargo, el apoyo de su familia, del director Arturo Ripstein y de la guionista Paz Alicia Garcíadiego, le dieron toda la confianza.

“Platiqué con mi mamá, con mi hija y con mis nietas, le decía a Arturo: “lo que que me da miedo es que terminen riéndose, burlándose”, y es que temía que más que hablar de la película, el comentario sea por el desnudo o que se vayan a reír o a burlar por la desnudez, porque no soy una Barbie, soy una mujer que tengo 68 años, y venir a decir a estas alturas: “vengo a desnudarme”, es complicado”, indicó la actriz.

Hoy, a sus 70 años, ya con la película en pantalla, está muy orgullosa y lo considera su mejor trabajo. “Es maravilloso”, consideró.

Aunque Sylvia deseaba que su madre, Silvia Pinal, estuviera con ella en la presentación de la cinta, “La Diva del Cine”, quien está convaleciente, prefirió quedarse en casa.

“Anda muy floja, no quiere salir”, indicó.

Sin embargo, dejó claro que su madre se encuentra perfectamente de salud, después de haber estado hospitalizada.

“Muy bien, no hay necesidad de inventar cosas, está perfecta, a la edad que tiene mi mamá, cuando encontramos cualquier síntoma, es mejor detenerlo en el momento, cuando llegas al hospital y no tienes una cita con un doctor todos entran por urgencias, no quiere decir que te estás muriendo, entró por urgencias, porque le dolía el estómago y dijimos: “vamos a atenderlo, es mejor prevenir que lamentar”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/03/05/sylvia-pasquel-temia-las-burlas-por-desnudo/4963674002/