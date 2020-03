CLOSE

El músico reapareció en redes sociales para hablar de la agresión de la que fue víctima

Sabo agradeció todo el apoyo que le ha dado el público y anunció que pronto volverá al trabajo con nuevos proyectos. (Foto: Amós Madrazo/Cortesía)

Sabo Romo, integrante de Caifanes, reapareció en redes sociales para hablar de la agresión que sufrió en calles de la Ciudad de México.

“Como saben, fui víctima de un certero ataque, de un cobarde ataque que puso en riesgo mi vida, pero que afortunadamente fui tratado en el momento correcto”, expresó el reconocido músico.

Tras darse a conocer que su agresor fue detenido, Sabo confía en que la autoridades harán justicia.

“Estoy consciente de que si las autoridades hacen bien su trabajo, pues podremos retomar alguna parte de la tranquilidad a la que hemos estado acostumbrados desde hace muchos años en nuestra ciudad”, señaló.

Lamentó que no se pueda caminar por la ciudad sin temor a ser atacado.

“Me gusta caminar por mi barrio, mucho, y me parece que no tenemos por qué estar expuestos a la ira de alguien, que no tiene control de sí mismo”, indicó.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/03/05/sabo-romo-reaparece-en-redes-tras-ser-agredido/4963822002/