Carmen Salinas asegura que nada sabe de una nueva temporada de “Aventurera”, pero si se hace, Irina Baeva sería buena opción. (Foto: La Voz)

Debido a que existe la posibilidad de que se vuelva a montar el musical “Aventurera”, la actriz Carmen Salinas expresó que le gustaría ver a Irina Baeva como Elena Tejero, el personaje principal.

La empresaria y actriz, agregó que le parece muy buena actriz, es bella, y aunque no sabe si baila, una de las características principales del icónico personaje, considera que ese no sería un problema, pues con disciplina, lo puede lograr.

“Ah, cómo no, es hermosa, no sé si baile”, señaló la actriz, quien desconoce que Irina participó con mucho éxito en una temporada de “Mira Quién Baila”.

Irina Baeva participó con mucho éxito en una temporada de “Mira Quién Baila”. (Foto: La Voz)

Carmen subrayó que aunque “Aventurera” es un proyecto con el que siempre se le va a relacionar, ahora a quien hay que dirigirse para saber pormenores de una nueva puesta, es a sus productores Gerardo Quiroz y Juan Osorio, quienes tienen los derechos de la obra, a ella, ninguno de los dos, le ha comentado nada de una nueva temporada.

“A mí no me han dicho si se va a hacer o no se va a hacer, hay que preguntarle a Osorio y Quiroz, ellos son los que tienen los derechos”, señaló.

De volverse a montar la obra, Carmen asegura que estaría dispuesta a trabajar en ella.

“Yo encantada de estar en mi obra que tanto quise, que se quedaron con todo tus tías (las hermanas Vallejo)”, comentó.

