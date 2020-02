CLOSE

El evento que tiene como tema el béisbol, también contará con apariciones de leyendas de las Grandes Ligas, incluidos los miembros del Salón de la Fama Trevor Hoffman y Jim Thome.

Los fanáticos aplauden mientras Shakey Graves se presenta durante el Festival Innings el 3 de marzo de 2019 en el Parque Tempe Beach. (Foto: Lisa Webb/Especial para The Republic)

El Innings Festival 2020 traerá a figuras de la música como Dave Matthews Band, Weezer, Death Cab for Cutie, Portugal, The Man y muchas más, en una fiesta que se realiza en el Parque Tempe Beach y al Parque Arts por tercer año consecutivo, el sábado 29 de febrero y el domingo 1 de marzo.

Habrá mucha acción en el Left Field, una parte del parque destinada a actividades temáticas del béisbol donde se pueden probar habilidades en actividades como el derby de cuadrangulares virtual, el robo de base, la captura del jugador con la pelota y la jaula de bateo.

Participar en las actividades de béisbol es de forma gratuita. Visite los servicios para visitantes en la entrada para firmar un apartado o simplemente preséntese en la actividad y firme su participación allí.

Regresando en su segundo año está Off the Mound, con Ryan Dempster, un programa de entrevistas y particiones de jugadores de la MLB, del pasado y presente de la liga, junto con artistas del programa del festival. Vea el horario a continuación para más detalles.

Conceptos básicos del Festival Innings

La taquilla se encuentra en la esquina sureste de Mill Avenue y el Rio Salado Parkway.

Compre boletos en la página de internet inningsfestival.com/tickets o en la taquilla del mediodía a las 8 p.m. Viernes, del mediodía-10 p.m. Sábado y del mediodía -9: 30 p.m. Domingo.

Las puertas se abren a la 1 p.m. La música comienza a la 1:30 p.m. el Sábado y 1:45 p.m. el Domingo.

Programa de música del sábado y horario

Dave Matthews Band, 8: 30-11 p.m. Home Plate Stage.

Jason Isbell y la Unidad 400, 7: 25-8: 25 p.m. Etapa de campo derecho.

Portugal el hombre, 6: 20-7: 20 p.m. Home Plate Stage.

Dr. Dog, 5: 15-6: 15 p.m. Right Field Stage.

Whisky Meyers, 4: 10-5: 10 p.m. Home Plate Stage.

ZZ Ward, 3: 05-4: 05 p.m. Right Field Stage.

Strand of Oaks, 2: 15-3 p.m. Home Plate Stage.

Niño llamado Banjo, 1: 30-2: 15 p.m. Right Field Stage.

Programa de música dominical y horario

Weezer, 9: 30-11 p.m. Home Plate Stage.

Death Cab for Cutie, 8: 25-9: 25 p.m. Right Field Stage.

Rainbow Kitten Sorprendido, 7: 20-8: 20 p.m. Home Plate Stage.

O.A.R., 6: 15-7: 15 p.m. Right Field Stage.

The Struts, 5: 10-6: 10 p.m. Home Plate Stage.

Big Head Todd and the Monsters, 4: 05-5: 05 p.m. Right Field Stage.

Pedro el León, 3: 15-4 p.m. Home Plate Stage.

Nikki Lane, 2: 30-3: 15 p.m. Right Field Stage.

Wilderado, 1: 45-2: 30 p.m. Home Plate Stage.

Apariciones de jugadores de las Grandes Ligas el sábado en Innings

Kenny Lofton, 2: 30-3: 30 p.m. en la jaula de bateo.

Fuera del montículo con Ryan Dempster, 3: 30-4 p.m. y 5: 45-6: 15 p.m.

Jake Peavy, 4: 30-5: 30 p.m. en lanzamiento de velocidad.

Eric Davis, 4: 30-5: 30 p.m. en la jaula de bateo.

Ian Happ, 6: 15-7: 15 p.m. en la jaula de bateo.

Trevor Hoffman, 6: 30-7: 30 p.m. en lanzamiento de velocidad.

Aaron Rowand, 6: 30-7: 30 p.m. en la jaula de bateo.

Domingo apariciones de jugadores de MLB en Innings

Wally Joyner, 2: 30-3: 30 p.m. en la jaula de bateo.

Shawon Dunston, 3-4 p.m. en la jaula de bateo.

Fuera del montículo con Ryan Dempster 4-4: 30 p.m. y 6: 30-7 p.m.

Bret Saberhagen, 4: 30-5: 30 p.m. en lanzamiento de velocidad.

Miguel Montero, 4: 30-5: 30 p.m. en la jaula de bateo.

Jim Thome, 7-8 p.m. en la jaula de bateo.

Comida y bebida en el Festival Innings

Los fanáticos disfrutan del hermoso clima primaveral en el Festival Innings el 3 de marzo de 2019, en el Parque Tempe Beach. (Foto: Lisa Webb/Especial para The Republic))

Los siguientes restaurantes estarán en el festival: Island Noodles, Dilla Libre Gourmet Quesadillas, El Jefe Tacos, Farmboy American Fare, Hoss Doggies, Hot Bamboo, Pork on a Fork, Romega Taqueria, Fresh Shave, the Spot y White Mountain Food Co.

Las opciones de bebidas incluye Corona Beach House, Hazy Little Lounge, Jack Daniel's Tennessee Whiskey, Milagro Cantina y Tito's Homemade Vodka Stardust Lounge.

Se aceptan tarjetas de crédito y efectivo. No hay cajeros automáticos en el sitio.

Para los usuarios de iPhone, Apple Pay se acepta en todo el parque. La aplicación móvil Innings Festival tiene descuentos y promociones para clientes de Apple Pay.

Entradas para el Festival Innings 2020

Los boletos de un día cuestan 99 dólares; los boletos de dos días cuestan 159 dólares.

La entrada general más los boletos de un día cuestan 168 dólares (el sábado está agotado); Los boletos GA-plus de dos días cuestan 266 dólares. Estas entradas incluyen asientos a la sombra en el escenario principal, baños con aire acondicionado, un bar, agua y refrescos gratuitos.

Los boletos VIP para un solo día cuestan 295 dólares (el sábado está agotado); Los boletos VIP de dos días cuestan 585 dólares.

Las entradas VIP incluyen una sala VIP en cada etapa; una plataforma de visualización en el escenario Home Plate y un área de visualización en el escenario Right Field; asientos, baños con aire acondicionado, cerveza y agua de cortesía más cócteles que se pueden comprar en ambos salones; también hay entrada premium al festival; precios preferenciales para alquileres de casilleros con carga para teléfono móvil.

Los boletos de platino para un solo día cuestan 675 dólares (el sábado está agotado); Los boletos de platino de dos días cuestan 1,200 dólares.

Los boletos de platino incluyen visualización en el escenario en el escenario de Home Plate; visualización al frente del escenario en ambas etapas; Salón Platinum Clubhouse con un bar en cada etapa; almuerzo y cena buffet en el Home Plate Clubhouse; transporte entre escenarios, asientos con sombra y baños con aire acondicionado en ambos salones; servicio de conserjería; armarios de cortesía con carga para teléfono móvil y otros beneficios.

Los niños de 7 años y menores entran gratis con un adulto con boleto.

Cómo funcionan las pulseras Innings

Las pulseras le permiten comprar alimentos, bebidas y mercancías sin abrir su billetera cada vez. Las pulseras compradas antes de la fecha límite de envío, se han enviado por correo. Si no ha recibido la suya 72 horas antes del inicio del festival, llame al 888-512-7469.

Si compró su pulsera después de la fecha límite de envío, traiga una identificación válida con foto para obtener su pulsera en la taquilla.

Active su pulsera antes de ingresar al parque para ahorrar tiempo. O bien, puede activarlo en la Tienda de Registro de Pulsera, justo en la entrada principal. La activación de la pulsera garantiza que la pulsera esté asociada con la persona que la usa. Puede agregar un contacto de emergencia a la información de su pulsera.

Para activar, visite el sitio inningsfestival.com/wristband.

En el festival, los fanáticos pueden vincular su pulsera a una tarjeta de crédito o débito para pagar en los vendedores de comida, los bares y tiendas de productos.

Cómo llegar y dónde estacionar

Los fanáticos esperan a la próxima banda en el Festival Innings el 3 de marzo de 2019, en el Parque Tempe Beach (Foto: Lisa Webb/Especial para The Republic)

El Festival Innings es en el Parque Tempe Beach y el Parque de las Artes, 80 W. Rio Salado Parkway.

No hay estacionamiento en el festival. Se alienta a los visitantes a tomar el transporte público, usar el transporte compartido, caminar o andar en bicicleta.

Ciclistas: el estacionamiento se encuentra justo al oeste de la entrada principal de Rio Salado Parkway. Traiga su propio candado. Tempe Bicycle Action Group ofrecerá un servicio de valet en bicicleta de cortesía para llegar al festival.

ADA y viaje compartido: el servicio de recoger pasaje y el regreso, se encuentra en Ash Avenue, entre Third Street y Rio Salado Parkway.

Transporte público: las tarifas en el tren ligero Valley Metro y los autobuses locales cuestan 2 dólares por un viaje o 4 dólares por un día. Compre en una máquina expendedora en las estaciones de ferrocarril, a bordo del autobús o en una tienda minorista. Obtenga más información en el sitio valleymetro.org/fares.

Para planificar su viaje, vaya a valleymetro.org o descargue la aplicación Ridekick desde App Store o Google Play.

Valley Metro Rail: use uno de los 11 lugares gratuitos para estacionar y viajar para acceder al tren ligero. Use la estación Mill Avenue y Third Street para llegar y salir de Tempe Beach Park. Visite el sitio valleymetro.org/park-and-ride para obtener información.

Valley Metro Bus: la ruta 48 sirve al parque Tempe Beach. La parada más cercana está en Ash Avenue y Rio Salado Parkway. Para más información, visite valleymetro.org.

Estacionamiento: encuentre una lista de estacionamientos cercanos en el sitio downtowntempe.com. Las tarifas son de 10- 20 dólares, según la proximidad al parque.

Accesibilidad

Las líneas de autobuses y estaciones de tren de Valley Metro están equipadas con servicios accesibles. Visite el sitio www.valleymetro.org/system-accessibility para obtener más información.

La entrada del festival tiene un carril de accesibilidad exclusivo. Si tiene preguntas sobre la accesibilidad, visite el stand de Servicios al Visitante cerca de la entrada principal o envíe un correo electrónico a access@inningsfestival.com.

Entrada al parque y revisión de maletas

Se revisarán todas las bolsas antes de ingresar. Puede traer bolsos pequeños y bolsas con cordón que no excedan 14 pulgadas por 11 pulgadas por 5 pulgadas. Las mochilas y bolsos con múltiples bolsillos están prohibidos.

Las mochilas de hidratación están permitidas, pero deben estar vacías y tener solo un bolsillo adicional.

Lo que no puedes traer o hacer en el festival

Fumar y productos de tabaco.

Cigarrillos electrónicos o dispositivos de vapeo.

Contenedores de aerosol (incluyendo protector solar y productos de belleza personal).

Equipo profesional de grabación de audio / video.

Cualquier cámara con lente desmontable.

Selfie sticks, trípodes, monopods, monturas y accesorios GoPro, lentes desmontables u otro equipo comercial.

Drones o cualquier dispositivo de vuelo remoto.

Tótems, banderas o pancartas.

Enfriadores (se pueden hacer excepciones para uso médico).

Mochilas.

Hamacas.

Envases de vidrio y metal.

Armas de fuego, explosivos y armas blancas (incluidas navajas de bolsillo, gas pimienta, fuegos artificiales, etc.).

Sustancias ilegales e ilícitas.

Drogas o parafernalia de drogas.

Comida o bebida del exterior (incluido el alcohol).

Sombrillas.

Radios de calidad profesional o walkie-talkies.

Mascotas, excepto animales de servicio entrenados.

Patinetas, scooters, bicicletas, vagones, carretas y cualquier vehículo motorizado personal.

Carpas, toldos o estructuras de sombra.

Vendedores no autorizados / sin licencia.

Solicitud no autorizada y materiales como folletos, volantes, calcomanías, pelotas de playa, regalos y muestras.

Cadenas grandes o joyas con púas.

Bicicletas dentro del recinto del festival. Aparcamiento gratuito disponible cerca de la entrada.

Sillas.

Muebles inflables.

No hay pase de líquidos a través de la puerta.

Los fanáticos disfrutan del hermoso clima primaveral en el Festival Innings el 3 de marzo de 2019, en el Parque Tempe Beach. (Foto: Lisa Webb/Especial para The Republic)

No se permiten líquidos a través de los puntos de control de seguridad.

Se permiten botellas de agua vacías (de plástico o aluminio) o paquetes de hidratación, pero deben estar vacíos y no tener más de un bolsillo además del que contiene el depósito de agua. Las estaciones de recarga de agua se encuentran en todo el parque.

Lo que puedes traer al parque Tempe Beach

Binoculares.

Mantas, sábanas y toallas.

Cochecitos.

Cámaras básicas de enfoque y disparo sin lentes desmontables y otros accesorios.

Cámaras GoPro sin accesorios.

Loción de protección solar sellada (sin envases de aerosol).

Medicamento recetado por el médico que no ha caducado. Debe mostrar la receta del médico y consultar con un oficial de seguridad al ingresar.

Aplicación móvil oficial

La aplicación móvil Innings Festival es el recurso oficial para noticias e información de emergencia. Tiene un mapa interactivo y un planificador personalizado. Obtenga la aplicación en iPhone o Android.

¿Qué hacer si pierde algo?

Visite el stand de Servicios al Visitante cerca de la entrada principal o visite la página inningsfestival.com/lostfound para ver los artículos encontrados o hacer un reclamo de objetos perdidos. Si encuentra algo, se puede recoger en Servicios al Visitante.

La compañía detrás del festival

El festival es producido por C3 Presents, el equipo detrás de Lollapalooza y Austin City Limits Music Festival, así como Music City Food + Wine Festival, Austin Food + Wine Festival y el NFL Draft Fan Festival.

Traducción Alfredo García

