La cantante Aída Cuevas celebra que las mujeres se unan para manifestarse y exigir respeto y un alto a cualquier tipo de violencia que se ejerza en su contra. (Foto: La Voz)

En medio de movimientos que exigen detener la violencia en contra de la mujer, la cantante Aída Cuevas reveló que ella sufrió violencia intrafamiliar, ya que Uriel Alatriste, su primer esposo y padre de sus hijos, la golpeó y maltrató psicológicamente, en diversas ocasiones, incluso le dejó dañado el oído.

“Yo he sido violentada, estuve casada con un hombre que me golpeaba, afortunadamente, tuve la inteligencia para dejarlo, para divorciarme, para denunciarlo y para no volverme a dejar”, señaló la cantante, quien celebra que las mujeres alcen las voz en todos los estratos sociales y se manifiesten en contra de este maltrato.

Aída aseguró que la única forma de salir de una relación y de una situación así, es tener el valor para decir: “ya no más”, ella se divorció, luego de 8 años de matrimonio, y de un proceso legal largo y doloroso, pues tuvo que luchar por la patria potestad de sus hijos.

“Un día me armé de valor, y el cobarde tuvo que huir. Estoy escribiendo un libro de cómo lo hice”, relató la cantante.

Incluso, revela que Silvia Pinal supo de su caso y le pidió que contara su historia para un capítulo de “Mujer Casos de la Vida Real”, pero en ese momento, ella se rehusó a hacerlo, porque sus dos hijos mayores estaban muy pequeños.

“Doña Silvia Pinal se llegó a enterar de mi caso y me pidió que hiciera un capítulo de “Mujer Casos de la Vida Real”, no quise hacerlo por respeto a mis hijos”.

Gran amiga de Juan Gabriel, Aída recuerda que él siempre la quiso proteger.

“Era mi compadre, era mi amigo, en ese momento, cuando yo estaba viviendo esa etapa tan fea de mi vida, yo le contaba, nos hablamos por teléfono y él me decía: “yo me caso con usted”, me decía: “vamos a casarnos, la voy a proteger y voy a proteger a mi ahijado”, siempre fue un apoyo para mi”, puntualizó.

