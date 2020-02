CLOSE

El actor y cantante logra justicia al ser absuelto en forma definitiva, del delito de robo agravado en pandilla, que se le había imputado

Chao está libre de toda culpa. (Foto: La Voz)

En julio del 2018, el actor y cantante Juan Carlos Nieto, mejor conocido artísticamente como Chao, apeló la sentencia de un juez, que lo condenaba a 10 años de prisión por el delito de robo agravado en pandilla, finalmente, después de más de un año de lucha, el cantante fue absuelto de la acusación por el Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad de México.

“Ya esta pesadilla se ha acabado, salió la resolución definitiva, donde me declaran totalmente inocente, como tenía que ser desde el principio, me liberan de todo, absolutamente de todo”, indicó el actor de origen español, radicado en México.

Agradecido con la justicia, Chao aseguró que siempre confió en que sería absuelto del delito de robo, porque nunca cometió el delito que le imputaban.

“Se hizo justicia, no había ni una solo cosa que perseguir, no había nada en mi contra como siempre dije, siempre me declaré inocente y siempre tuve total confianza en los tribunales de este país”, señaló.

Debido a que Chao perdió diversos contratos por las imputaciones que le hicieron, el equipo de abogados estudia si demandarán a la persona que lo acusó por el delito de robo.

“Derivado de todas las consecuencias que esa falsa acusación le originó cada vez que terceros se vieron en la necesidad de rescindirle una serie de contratos que él ya tenía programados, una serie de presentaciones que estaremos notificando, estoy seguro que tomaremos las acciones necesarias como consecuencia de esta falsa acusación”, señaló el abogado Rodrigo Ortiz, quien lleva su caso.

Recordemos que en 2017, un empresario acusó a Chao de robo en pandilla, debido a que al venderle el actor, unas pinturas de gran valor, y al hacer la transacción en efectivo en el lobby de un hotel, llegó un grupo armado y lo despojó de 25 mil dólares.

El empresario acusó al actor de estar coludido con los ladrones, supuestamente porque llegaron directamente a robarlo y solo él sabía que llevaría ese dinero en efectivo.

Chao, quien siguió su proceso en libertad, siempre afirmó que él nada tuvo qué ver en el desafortunado hecho, sin embargo, en una primera instancia del proceso penal, fue condenado a 10 años de cárcel y a la reparación del daño, sentencia que fue apelada por su abogado y que el Tribunal Superior de Justicia, al revisar a fondo el caso, determinó su absolución de todos los cargos que se le imputaban.

