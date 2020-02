CLOSE

Susana considera que es terrible la violencia en contra de la mujer, pero más terrible es no hacer nada para reclamar justicia, más terrible es no hacer nada para evitarla. (Foto: La Voz)

La actriz Susana Zabaleta, hizo un llamado a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien ha decidido no sumarse al movimiento “Un día sin Mujeres”.

“La lucha de la mujer lleva muchos años, desde hacer tu cuerpo tuyo, desde hacer el placer tuyo , desde votar por primera vez, esto no va a cambiar a lo mejor mucho por una marcha, pero tú sabes la cantidad de mujeres que metieron a la cárcel por hacer marchas para poder votar y ahora podemos votar, y yo espero que en algunos años mi hija diga: “gracias mamá ahora no nos matan”, espero que mi hija y mis nietos les sirva esto que estamos haciendo, lo terrible es no hacer nada, eso sí es terrible Beatriz, es terrible no hacer nada”, indicó.

Susana le pidió a la esposa del presidente de México, que ese día no haga nada, como harán muchas mujeres en México para exigir respeto y justicia ante agresiones. no haga nada como muchas mujeres.

“A ver si el presidente llega solo a La Mañanera, sin que le dé de desayunar Beatriz”, señaló.

Debido a que los últimas semanas, los feminicidios han acaparado las noticias, Susana Zabaleta lamentó que los asesinatos de mujeres, sigan, sin que ninguna autoridad ofrezca soluciones, ni programas de apoyo social.

“Se me hace tan curioso y tan extraño que un hombre quiera atacar a una mujer cuando vino de un mujer, yo nunca he visto a un hombre embarazado, se me hace tan extraño, qué les habrán hecho a esas personas para que odien a las mujeres, como los habrá tratado su madre, no comprendo”, indicó.

