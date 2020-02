CLOSE

La comediante se presentará en Phoenix el 22 de marzo

Sofía Niño de Rivera asegura que la comedia es un perfecto puente de comunicación. (Foto: La Voz)

Con su Tour, “Lo Volvería a Hacer”, Sofía Niño de Rivera se presentará en Phoenix, en The Van Buren.

Con este show ,Sofía Niño de Rivera visitará 15 Ciudades de Estados Unidos, entre ellas Houston, Anaheim, San Diego, Chicago, Nueva York, Miami, Las Vegas, Denver, MC Allen, entre otras.

Aunque encantada con el éxito, mismo que la ha llevado a realizar una extensa e interminable gira que ha traspasado fronteras, Sofía se sincera y asegura que ha sido agotador, y solo la reconforta el contacto tan bonito que tiene con el público.

“Lo peor es el cansancio. O sea, subirte al avión, bajarte del avión. Luego hay ciudades que ya no sabes ni dónde estás. Me ha pasado que digo: “Hola Tijuana”. Y en realidad estoy en Cancún (ríe). Comes fuera, no tienes una comida casera buena. De repente ya estás harta de la comida de los hoteles y de los viajes. Pero lo mejor es que yo, por lo menos, hago lo que más amo en diferentes teatros y con diferentes públicos y eso siempre te da energía para seguir”, comentó.

Siempre sonriente y positiva ante todo, Sofía revela que de su gira por Estados Unidos, espera que se llenen los auditorios de gente de la que se pueda retroalimentar, contar ella sus historias, pero igual, conocer las historias de las personas que radican en este país.

“Espero conocer a mucha gente que vive allá y sus historias. Ver cómo nos identificamos entre todos. Creo que la comedia une a las personas. Espero conocer a mucha gente allá, si no es personalmente, a través de los shows y la comedia. Espero llegar a la mayor cantidad de gente que pueda”, puntualizó.

