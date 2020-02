CLOSE

Raúl encontró de nuevo el amor con una psicóloga. (Foto: La Voz)

El actor Raúl Araiza confirmó que tiene una nueva relación y aunque no quiso dar el nombre de la persona con quien sale, una revista lo captó al lado de la psicóloga María Amelia Aguilar.

“Ya nos conocíamos, estamos saliendo y estamos felices, la verdad, yo no anduve exhibiéndome en ningún lado, porque me di un tiempo para procesar mi separación”, indicó.

Aún cuando tiene una nueva relación, el conductor aseguró que mantiene una excelente amistad con su ex esposa Fernanda Rodríguez, madre de sus dos hijas.

“Es la mamá de mis hijas, es mi manager, mi socia”, indicó.

Para el actor era importante que su nueva relación no fuera una joven, sino alguien de su edad.

“Me he relacionado con gente de mi edad, yo no podría salir con una chavita, no por otra cosa, sino, porque de qué vamos a platicar”, puntualizó.

