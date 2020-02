View this post on Instagram

ASÍ... Entre las nubes... SIEMPRE!!! 💖💍➡️ Aunque muchos ya se habían dado cuenta! 🙈😂 Quiero compartir con ustedes nuestra historia de amor. @tonobeltranena preguntó y yo contesté 🙊 Le dije que Siiii 💍❤ Y cómo esta historia es tan especial y única para nosotros, pronto pronto, les contaremos en mi canal todo lo qué pasó en el día más especial, importante, inolvidable, INCREÍBLE y único! Y todas las cosas maravillosas que nos están pasando y ya nos morimos de ganas de contarles 🙌🏼💖 No olviden que lo que “dice la gente” suena, pero lo que dice tu corazón es lo que de verdad importa ❤️ Te amo @tonobeltranena ❤❤❤❤