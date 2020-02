CLOSE

La actriz, preocupada por la violencia de género, se suma al movimiento

Jacky asegura que se suma al movimiento #UnDíaSinMujeres, no trabajará, pero como madre, sus actividades no se detienen por nada. (Foto: La Voz)

Preocupada por la violencia en contra de las mujeres, Jacqueline Bracamontes se ha sumado al movimiento #UnDíaSinMujeres, aunque aclara que lo que nunca podrá parar, será su papel de madre.

“Por su puesto que lo apoyo, pero en el aspecto de que soy mamá, voy a llevar a mis hijas a la escuela, peinarlas, recogerlas, hacer la tarea con ellas, como muchas mujeres que somos mamás, esa tarea no se para, no se puede poner en pausa”, indicó.

Sin embargo, en su trabajo sí hará una pausa ese día, lo mejor, es que sus jefes apoyan la decisión de las mujeres de dicha producción.

“Justo voy a estar haciendo una película para ese mes y me acaban de decir que el 9 de marzo no voy a trabajar, no voy a tener llamado”, indicó.

La actriz aclaró que va recuperándose de la cirugía a la que se sometió para recuperar su figura.

“Hasta los seis meses (se recuperará totalmente), todavía no pasan, estoy mucho más tranquila, el primer mes fue el más complicado”, puntualizó.

