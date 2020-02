CLOSE

Aseguró que si la situación hubiera sido al revés, que su hijo hubiera embarazado a una menor de edad, estuvieran criticándolo a un más.

El diputado y actor Sergio Mayer deja clara su postura frente a acusaciones de que su hijo es desobligado. (Foto: La Voz)

Después de que Natália Subtil diera a conocer, a través de sus redes sociales, que Sergio Mayer Mori no se hace cargo de su hija Mila, el diputado y actor Sergio Mayer, salió en defensa de su hijo.

“Cuestionaron mucho a mi hijo, mi hijo tenía 17 años, era menor de edad, ella era una mujer casada, se estaba divorciando, tenía 28 años, sabía lo que hacía y con quién se estaba metiendo”, indicó.

Incluso, aseguró que si la situación hubiera sido al revés, que su hijo hubiera embarazado a una menor de edad, estuvieran criticándolo a un más.

“Yo les pregunto, hablando de feminismo, hablando de igualdad y de equidad, ¿qué hubiera pasado si mi hijo hubiera tenido 28 años, fuera casado, y se hubiera metido con una menor de edad?, entonces no seamos doble moral, no seamos hipócritas y hay que afrontar las cosas como son”, señaló.

Aún cuando Natália se ha dedicado a evidenciar que Sergio Mayer Mori es un desobligado, que no mantiene a su hija, Sergio Mayer asegura que él, como abuelo, la ha apoyado, por lo menos, cuidando a la niña, cuando ella tiene que trabajar y no tiene con quien dejarla, aunque no es a fuerza, ni es su obligación hacerlo.

“A mí no me condiciona, no me puede condicionar, yo veo a mi nieta cuando quiero, también cuando ella lo necesita. porque tiene que entender que es mutuo, de repente nos pide el apoyo y la tratamos de apoyar. Pero quiero aclarar que no es mi obligación, la apoyo recibiendo a mi nieta cuando ella tiene trabajo, pero nada más”, puntualizó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/02/24/sergio-mayer-defiende-su-hijo-sergio-mayer-mori/4859321002/